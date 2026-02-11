Тюкавин: «Весной для „Динамо“ Кубок будет важнее чемпионата»
1770839987
Форвард «Динамо» рассказал о задачах клуба в весенней части сезона.
Личная и командная цель на весну? Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке. Кубок – приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать вёсла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее.
Остаётся Кубок...с его нынешним юмористическим форматом и с удобным правилом "пригрывай и проходи дальше..."
Аталанту одолеете?)
Игра не особо, и судьи тормозят.
А там потом победитель комо-змеи.
А кубок. Ну хоть Кубок. Хотя я бы его не глядя махнул на появление надежного вектора развития клуба и пусть итогом буде пятерка с твердой гарантией на будущее.
Болейте за своих, а не против чужих!
...У парня весь запал на Кубок!
Хотя пора весеннего футбола не пришла!
Что можно пожелать такому откровенью?!
Учить гребсти ты молча Костя!
И только до победного свистка!!!
Открытость прессе- дело хорошее, но и с нею стоило бы вести себя посдержаннее.
Есть вещи, о которых не говорят вслух, даже когда они вертятся на языке..)
