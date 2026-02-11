Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тюкавин: «Весной для „Динамо“ Кубок будет важнее чемпионата»

вчера, 22:59

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о задачах клуба в весенней части сезона.

Личная и командная цель на весну? Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке. Кубок – приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать вёсла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее.

Подписывайся в ВК
Все новости
Семин — о Сафонове: «На сегодняшний день он играет лучше, чем Шевалье»
10 февраля
Аленичев назвал претендентов на победу в РПЛ
06 февраля
Малафеев высказался о текущей ситуации Сафонова в ПСЖ
06 февраля
Аленичев поделился мнением о назначении Карседо на пост тренера «Спартака»
06 февраля
Тихонов скептично оценил слова Инфантино о возможности снятия бана с России
06 февраля
Аленичев оценил слова Инфантино о снятии бана с России
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:51, ред.
Иными словами "Там где лидеры стараются и играют основой - нам делать нечего"...

Остаётся Кубок...с его нынешним юмористическим форматом и с удобным правилом "пригрывай и проходи дальше..."
112910415
112910415
сегодня в 06:11
будем наблюдать
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:53
Пока есть теоретическая возможность взять трофей, нужно играть.
Lobo77
Lobo77 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 03:30, ред.
Кстати с полуфиналом пздр.
Аталанту одолеете?)
Игра не особо, и судьи тормозят.
А там потом победитель комо-змеи.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:27, ред.
Какой пердив. Для этого надо специально всех лидеров продать как в 2015/16.
А кубок. Ну хоть Кубок. Хотя я бы его не глядя махнул на появление надежного вектора развития клуба и пусть итогом буде пятерка с твердой гарантией на будущее.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:24
ну если обезопаситься от вылета и стыков - то логично что кубок важнее, в чемпе ничего не светит, а там 12 место или 5 пофиг. так что кубок в приоритете это понятно, но за чемпом надо смотреть. а то помаршируете с кубком в пердив)))
ABir
ABir
сегодня в 01:22
В чемпионате Динамо давно уже ловить нечего
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:29
Прошедшие матчи с китайскими командами, да и с нашими лидерами чемпионата показали, что завоёвывать Кубок пока ещё не готовы, тем более подниматься в верх по таблице, болтать меньше надо, а больше работать. И ещё хотелось бы напомнить историю с Балтикой, которая два года назад тоже в приоритете поставила победу в Кубке. Итог навгрное все помнят, в финале Кубка проиграли и из РПЛ вылетели в Первую лигу. Надеюсь с нами такого не случиться, но всё же напомнить надо.
Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
...вёслами обычно работают молча,глядя на рулевого,слушая его команды! Но пока толком и Рулевого нет и гребцов хороших!!!
...У парня весь запал на Кубок!
Хотя пора весеннего футбола не пришла!
Что можно пожелать такому откровенью?!
Учить гребсти ты молча Костя!
И только до победного свистка!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:49
Ну блин не зря же народная мудрость гласит что лучше лишний раз промолчать!
баск
баск
вчера в 23:29
Было бы здОрово, если бы Костик поменьше болтал и больше сосредоточился бы на футболе.

Открытость прессе- дело хорошее, но и с нею стоило бы вести себя посдержаннее.
Есть вещи, о которых не говорят вслух, даже когда они вертятся на языке..)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 