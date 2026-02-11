Top.Mail.Ru
Песьяков хочет стать тренером после окончания карьеры

вчера, 23:02

37-летний вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о том, чем планирует заниматься после окончания игровой карьеры.

Предпочел бы остаться в профессии, заняться тренерством. С кого буду брать пример? Будет большой микс, начиная с Виталия Витальевича Кафанова и завершая моим первым тренером. Кафанов привел мою голову в порядок. Он требует попробовать это или это. Я начал прокручивать какие‑то моменты перед тренировками. Это помогает.

dj9fzb7baxsh
dj9fzb7baxsh
сегодня в 06:59
Хочется пожелать Сергею только всего хорошего в дальнейшей его судьбе....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:56
Дай Бог может что то и получится..... или тренер или тренеришка....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:57
Попытка не пытка... Может к него и получится?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:14
Попробовать себя вполне можно, при этом более спокойным вариантом будет не делать это единственным делом после завершения карьеры, а иметь другие рабочие варианты.
