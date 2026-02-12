Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»

вчера, 00:25
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Семеньо (24'), О’Райли (30'), Холанд (39').

По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 53 очка, у гостей — 34 очка.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 21 февраля, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Фулхэм» проведет следующий матч 22 февраля, (соперник — «Сандерленд»).

Все комментарии
shur
shur
вчера в 14:12
...Сити выигрывает, тем не легче Арсеналу, тем интереснее борьба
за первое место! Смотрим и сопереживаем,болеем!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:41
В первом тайме все решили, второй можно было и не смотреть)
