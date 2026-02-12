«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Семеньо (24'), О’Райли (30'), Холанд (39').
По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 53 очка, у гостей — 34 очка.
В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 21 февраля, соперником будет «Ньюкасл Юнайтед». «Фулхэм» проведет следующий матч 22 февраля, (соперник — «Сандерленд»).
