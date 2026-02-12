Top.Mail.Ru
«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

вчера, 01:00
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании встречались «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Беньят Турриэнтес (62').

Ответная игра пройдет 4 марта.

Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:12
Голевая наверно от Захаряна…
sihafazatron
sihafazatron ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:46
Ни о чем, а о ком!
Тот, кто набрался опыта а матчах против Зенита и передал этот опыт своим партнёрам по команде!))
112910415
112910415
вчера в 09:43
не трудно угадать, о чем будет большинство комментариев )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:42
Бильбао в этом сезоне вообще никакой...
