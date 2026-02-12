«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
1770847222
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании встречались «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил Беньят Турриэнтес (62').
Ответная игра пройдет 4 марта.
Тот, кто набрался опыта а матчах против Зенита и передал этот опыт своим партнёрам по команде!))
