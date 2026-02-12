Top.Mail.Ru
«Арсенал» вновь потерял Хаверца из-за травмы

вчера, 09:42

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц пропустит лондонское дерби против «Тоттенхэма» (22 февраля) из-за мышечной травмы.​

26-летний немец провёл всего три матча в АПЛ в этом сезоне из-за рецидивов прежних повреждений.​

Хаверц также не поможет «Арсеналу» в игре с «Брентфордом» (12 февраля) и в четвертьфинале Кубка Англии с «Уиганом» (15 февраля).

cy6f6r8recvz
cy6f6r8recvz
вчера в 10:08
Напоминает нашего Захаряна
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:03
Не везёт парню конечно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:45
Не долечился что-ли? Печально. Так можно и всю карьеру профукать. Здоровья парню
