«Ноттингем Форест» уволил третьего тренера за сезон

«Ноттингем Форест» уволил главного тренера Шона Дайча спустя всего 114 дней работы. Его последним матчем стала безголовая ничья с «Вулверхэмптоном» в игре 26-го тура АПЛ.
54-летний специалист присоединился к клубу в октябре, подписав контракт до лета 2027 года. Дайч стал третьим уволенным тренером «Форест» в этом сезоне после Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.
Клуб подтвердил решение в официальном заявлении, опубликованном в четверг утром. Руководство поблагодарило Дайча и его штаб за вклад и пожелало успехов в будущем.
«Ноттингем» занимает 17-е место в таблице после трёх матчей без побед. Команда опережает зону вылета лишь на одну строчку, до конца сезона осталось 12 туров.
и каждого кто-то побить норовит !
На вход трансферов было гораздо больше летом. И добротные игроки пришли. Плюс Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Андерсон.... Все остались. Может кого-то упустил.
