Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ноттингем Форест» уволил третьего тренера за сезон

вчера, 09:45

«Ноттингем Форест» уволил главного тренера Шона Дайча спустя всего 114 дней работы. Его последним матчем стала безголовая ничья с «Вулверхэмптоном» в игре 26-го тура АПЛ.

54-летний специалист присоединился к клубу в октябре, подписав контракт до лета 2027 года. Дайч стал третьим уволенным тренером «Форест» в этом сезоне после Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.

Клуб подтвердил решение в официальном заявлении, опубликованном в четверг утром. Руководство поблагодарило Дайча и его штаб за вклад и пожелало успехов в будущем.

«Ноттингем» занимает 17-е место в таблице после трёх матчей без побед. Команда опережает зону вылета лишь на одну строчку, до конца сезона осталось 12 туров.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноФранк покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»
11 февраля
«Уотфорд» назначил нового главного тренера
09 февраля
Лапорта ушёл в отставку перед выборами в «Барселоне»
09 февраля
Кандидат в президенты «Барселоны» намерен убрать Деку с поста спортдира
06 февраля
Главный тренер сборной Марокко Реграги подал в отставку
06 февраля
«Верона» уволила главного тренера Дзанетти
02 февраля
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:06
Я про 24 год. Тогда продали в Лион Ньякате и Мангала, правда выручили много. А я, грешным делом, подумал возрождать собрались Легендарный клуб, бравший два Кубка европейских чемпионов подряд — в 79 и 80 годах. Они в то время ещё несколько игроков продали.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:34
Дайч тот еше физрукан на его автобусы невозможно смотреть надеюсь больше не увидишь его в Апл
youtomee
youtomee
вчера в 15:55
Нефиг было Нуну Эшпириту Санту увольнять. Вам дают результат - не нравится. Может, будет время подумать в чемпионшипе.
3d9menvmhahz
3d9menvmhahz
вчера в 14:20
В срочном порядке надо Форест спасать, а кто это уже вопрос
Vilar
Vilar
вчера в 13:45, ред.
«Ноттингем Форест»: "А у нас тякучка, ох кака страшна у нас тякучка!"
w7nkzhtv84xq
w7nkzhtv84xq
вчера в 13:04
После прошлого удачного сезона нынешние результаты удручают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:44
Карма. Пусть грек владелец и бразилец спортдир получают урок на выживания... А лучше вылет в Шип.
112910415
112910415
вчера в 10:44
рекорды разные бывают ...
и каждого кто-то побить норовит !
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:13
А кого продали? Только Эланга приходит на ум, который ушел в Ньюкасл.
На вход трансферов было гораздо больше летом. И добротные игроки пришли. Плюс Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Андерсон.... Все остались. Может кого-то упустил.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:01
Руководство Фореста жжёт)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:59
Нечего было продавать лучших игроков...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:47
Дома обязаны были побеждать вчера. Судя по статистике им просто не везло
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 