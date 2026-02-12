«Ноттингем Форест» уволил третьего тренера за сезон

1770878747

вчера, 09:45

«Ноттингем Форест» уволил главного тренера спустя всего 114 дней работы. Его последним матчем стала безголовая ничья с «Вулверхэмптоном» в игре 26-го тура АПЛ .

54-летний специалист присоединился к клубу в октябре, подписав контракт до лета 2027 года. Дайч стал третьим уволенным тренером «Форест» в этом сезоне после Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.

Клуб подтвердил решение в официальном заявлении, опубликованном в четверг утром. Руководство поблагодарило Дайча и его штаб за вклад и пожелало успехов в будущем.

«Ноттингем» занимает 17-е место в таблице после трёх матчей без побед. Команда опережает зону вылета лишь на одну строчку, до конца сезона осталось 12 туров.