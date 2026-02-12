Лунёв близок к продлению контракта с «Динамо»
Вратарь близок к активации опции продления контракта с «Динамо» на следующий сезон. Об этом рассказал гендиректор клуба Павел Пивоваров:
У Лунёва хороший контракт. В нём есть опция продления. Он к ней движется, у него большие шансы по окончании сезона выполнить требования. Сейчас этот вопрос не имеет острой актуальности. Всё зависит от его выступления. Он вполне может на основании действующего контракта обеспечить себе следующий год.
Болейте за своих, а не против чужих!
По большому счёту, тот же Лещук, как вратарь, более талантлив, но ему систематически не хватает игровой практики..................................
