Лунёв близок к продлению контракта с «Динамо»

вчера, 11:06

Вратарь Андрей Лунёв близок к активации опции продления контракта с «Динамо» на следующий сезон. Об этом рассказал гендиректор клуба Павел Пивоваров:

У Лунёва хороший контракт. В нём есть опция продления. Он к ней движется, у него большие шансы по окончании сезона выполнить требования. Сейчас этот вопрос не имеет острой актуальности. Всё зависит от его выступления. Он вполне может на основании действующего контракта обеспечить себе следующий год.

stanichnik
stanichnik
вчера в 14:16, ред.
За последние двадцать лет в Динамо не было стабильно надёжных вратарей, даже Габулов и Шунин, приглашавшиеся в главную команду страны, не могут похвастать этими качествами. В этом то наверное и кроется основная причина отсутствия спортивных успехов бело-синих. И сегодня в Динамо ни Лунёв, ни Лещук, ни молодой Рассулов не соответствуют уровню вратарей для решения высоких задач. Не будет большой трагедии для клуба, если у Лунёва не активируется опция автоматического продления контракта. Скорее это для вратаря важнее продлить контракт, чем для Динамо. А Пивоварова видать такое положение вещей вполне устраивает, раз никого лучше не ищет, а надеется и дальше на Лунёва.
Болейте за своих, а не против чужих!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:07
А может ему нужны улучшенные условия....
Capral
Capral
вчера в 12:11
Неуверенная игра на выходах- общая проблема, почти всех, даже европейских вратарей, тем более, Расулов молод, а всё остальное- дело наживное и приходит с опытом... Но ошибку повлиявшую на игру с Зенитом, он конечно допустил. Что касается Лунева, то ему не хватает решительности, а главное- он совершенно не умеет предвидеть атаку соперника, не читает ходы и нестабилен, в противном случае, играл бы сейчас в Европе. Думаю, продление контракта, в большей степени от безысходности, нежели в качестве доверия...
По большому счёту, тот же Лещук, как вратарь, более талантлив, но ему систематически не хватает игровой практики..................................
Gotlib
Gotlib
вчера в 11:28, ред.
Если не будет косячить, как в игре против Локомотива, где наступил перелом в игре после его ошибок, то шанс активировать опцию есть. Кстати, после той игры Карпин посадил Лунëва на скамью запасных и дал шанс Расулу, а не Лещу стать основным вратарём команды. Расулов при Карпине отработал неплохо, без особых косяков, но недавно выявилась (в играх на Зимний Кубок) его слабая сторона, а именно - неуверенная игра на выходах при подаче угловых. Если поработает над устранением этого недостатка в своей игре, то вполне сможет заменить Лунëва на позиции основного голкипера.
