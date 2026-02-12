Руни о фанате МЮ, который не стрижется с 2024 года: «Он меня достал»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о фанате команды Фрэнке Айлетте, который не стрижется с 2024 года в ожидании 5-матчевой победной серии команды.
Перед игрой с «Вест Хэмом» у МЮ была серия из 4 побед, однако команда не смогла победить в Лондоне, поэтому Айлетт вновь отложил стрижку.
Руни сказал:
Я бы отправил его на другой конец страны. Он меня уже достал.
Мы говорим о Майкле Каррике и МЮ, которые пытаются выиграть пятый матч подряд, а вся шумиха — вокруг стрижки этого парня.
Держу пари, он будет в ярости, если «Юнайтед» победит, — потому что сам станет неактуальным.