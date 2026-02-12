Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Руни о фанате МЮ, который не стрижется с 2024 года: «Он меня достал»

вчера, 11:14

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о фанате команды Фрэнке Айлетте, который не стрижется с 2024 года в ожидании 5-матчевой победной серии команды.

Перед игрой с «Вест Хэмом» у МЮ была серия из 4 побед, однако команда не смогла победить в Лондоне, поэтому Айлетт вновь отложил стрижку.

Руни сказал:

Я бы отправил его на другой конец страны. Он меня уже достал.

Мы говорим о Майкле Каррике и МЮ, которые пытаются выиграть пятый матч подряд, а вся шумиха — вокруг стрижки этого парня.

Держу пари, он будет в ярости, если «Юнайтед» победит, — потому что сам станет неактуальным.

Подписывайся в ВК
Все новости
Фанаты «Манчестер Юнайтед» проведут акцию протеста против руководства клуба
01 февраля
Снуп Догг намерен вывести «Суонси» в Премьер-Лигу
31 января
Фанаты «Бенфики» ворвались на базу клуба, протестуя против работы Моуриньо
24 января
Матч «Вест Хэм» — «Сандерленд» прервали из-за конфликта Джаки с фанатом
24 января Фото
Бельский призвал учитывать присутствие детей при возвращении пива
23 января
Актер Бероев рассказал, как начал болеть за «Спартак»
22 января
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:29
просто не надо на пустяки отвлекаться ... )
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:32
Каждый сходит с ума по-своему.
adekvat
adekvat
вчера в 14:42
Первый раз услышал о нем, а о неудачах МЮ в последнее время часто. Играть надо,а не искать крайнего.
Asper
Asper
вчера в 13:33
На другой конец страны? В Лондон, что ль? И что это даст
a569ck5qgrc5
a569ck5qgrc5
вчера в 13:05
Он бы еще и не мылся всё это время....
4devq2xpkpr6
4devq2xpkpr6
вчера в 12:21
Интересно сколько он ещё будет ждать
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:06
Уэйну ножницы что ли выслать)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:00
Какие-то они все очень раздражительные,,,
lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:50
как в сказке этой про девку в замке
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:23
Фанат скоро:
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:20
Уже так многие думают...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 