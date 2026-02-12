Слот подтвердил серьезную травму Эндо в матче против «Сандерленда»

1770884294

вчера, 11:18

Наставник «Ливерпуля» заявил, что полузащитник может выбыть «надолго» после получения «серьёзной» травмы голеностопа в матче «Ливерпуля» против «Сандерленда», который закончился со счётом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Эндо покинул поле на носилках во втором тайме на стадионе «Стэдиум оф Лайт» после того, как, по-видимому, зацепился ногой о газон.

Начав игру на месте правого защитника, игрок сборной Японии стал очередным футболистом «Ливерпуля» на этой позиции, получившим травму — ранее выбыли из строя Конор Брэдли и Жереми Фримпонг.

«Да, травма серьёзная, но насколько — пока не знаем, — сказал Слот. — Завтра предстоит обследование, но выглядит всё не очень хорошо. Я не уверен, что именно пострадало — лодыжка или стопа, но, если это лодыжка, завтра всё станет ясно. Предполагаю, что он выбыл надолго».