Роналду пропустил третий подряд матч «Аль-Насра»

Форвард Криштиану Роналду пропустил третий матч подряд за «Аль-Наср». В среду его команда одержала победу 1:0 над «Аркадагом» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Ожидается, что португалец вернется к играм чемпионата Саудовской Аравии уже в эту субботу.
По информации ESPN, Роналду решил завершить бойкот матчей «Аль-Насра» и планирует выйти на поле 14 февраля против «Аль-Фатеха». В среду утром 41-летнего игрока заметили на тренировке с командой в Эр-Рияде.
Сообщается, что футболист пропустил предыдущие игры из-за недовольства работой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и его политикой в отношении клуба во время трансферного окна.
А раз им крыть нечем, значит португал, прежде чем рот открыть и вставать в позу, реально вник в ситуацию, ибо знает о чём говорит.
А чем не сюжет, ну так, фантазируя)
Роналду: как вы можете меня ослушаться и выгнать из команды?Ведь я лучший в мире!
- Так ты не лучший, ты никогда им не был.Ты обычный!Ты же не Месси.Хватит фантазировать.
Его отсутствие не чувствуют!
