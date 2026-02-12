Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Роналду пропустил третий подряд матч «Аль-Насра»

вчера, 11:27

Форвард Криштиану Роналду пропустил третий матч подряд за «Аль-Наср». В среду его команда одержала победу 1:0 над «Аркадагом» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Ожидается, что португалец вернется к играм чемпионата Саудовской Аравии уже в эту субботу.

По информации ESPN, Роналду решил завершить бойкот матчей «Аль-Насра» и планирует выйти на поле 14 февраля против «Аль-Фатеха». В среду утром 41-летнего игрока заметили на тренировке с командой в Эр-Рияде.

Сообщается, что футболист пропустил предыдущие игры из-за недовольства работой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и его политикой в отношении клуба во время трансферного окна.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Барселона» вышла из проекта Суперлиги
08 февраля
Матч чемпионата Германии «Кельн» — «Бавария» прервали из-за пиротехники
14 января
Мбаппе увел футболистов «Реала» с поля во время награждения «Барселоны»
12 января
Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций
06 января
Центробанк Марокко выпустил монету и банкноту по случаю Кубка Африки
30 декабря 2025
Определились все участники плей-офф Лиги конференций
19 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
tjctga9qeynn
tjctga9qeynn
вчера в 19:27, ред.
Что интересно. Ни одного ответа Гос Фонда Аравии, что мол мы дескать политику в отношении клуба Аль- Наср в зимнее ТО вели адекватно, а Роналду всё врёт.
А раз им крыть нечем, значит португал, прежде чем рот открыть и вставать в позу, реально вник в ситуацию, ибо знает о чём говорит.
Ев17
Ев17 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:38
Потому, что он и есть лучший, не в упрёк Месси. Да чего там, оба хороши, и наиболее хороши были в конкуренции, когда играли в Испании. Посмотрим на Лео в 41, ласт ли он такой уровень
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:16
похоже что Рону аль-наср на этот клуб, да и на весь саудовский футбол в целом))
kukxq7ceq768
kukxq7ceq768
вчера в 16:25
Похоже бойкот не принёс никакой пользы, а мог быть ближе к своей тысячи
Lobo77
Lobo77 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:01
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:49, ред.
    Помните фильм "Остров проклятых", где герой Ди Каприо, путаясь в своих иллюзиях, воображает себя федеральным маршалом и ведёт какое-то расследование.А в конце он оказывается пациентом психиатрической клиники и ему это все просто казалось, вымысел, что он следователь.
    А чем не сюжет, ну так, фантазируя)
    Роналду: как вы можете меня ослушаться и выгнать из команды?Ведь я лучший в мире!
    - Так ты не лучший, ты никогда им не был.Ты обычный!Ты же не Месси.Хватит фантазировать.
    Гыгыгы
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:34
    Пора руководству клуба разгрузить зарплатную ведомость.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 14:04
    Сбитый летчик.... давы....пендтривался... может будет уроком для него...
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 13:13
    Нужно до конца чемпионата бойкотировать. Так у команды появится шанс выиграть титул.
    Его отсутствие не чувствуют!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:42
    Хорошо устроился португалец. Вагоны денег на счета, при ли незаслуженно. Когда хочет, сидит дома, пропускает матчи. Но без него команда только побеждает. При том всухую
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:16
    И третья победа подряд!) и причем без нытья и симуляций)))
    AlanW 1
    AlanW 1
    вчера в 12:12
    Заветная 1000 голов всё дальше и дальше...
    Nenash
    Nenash
    вчера в 12:10
    Бензема передал привет... 🖐️.. Байкот окончен.. 🤭🤣
    112910415
    112910415
    вчера в 12:05
    и насколько велик штраф ?
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 12:04
    Как то уже поднадоело напоминание о его недовольстве фондом
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 12:04
    Отдохнул? Теперь можно голы забивать.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     