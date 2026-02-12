Роналду пропустил третий подряд матч «Аль-Насра»

1770884835

вчера, 11:27

Форвард пропустил третий матч подряд за «Аль-Наср». В среду его команда одержала победу 1:0 над «Аркадагом» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Ожидается, что португалец вернется к играм чемпионата Саудовской Аравии уже в эту субботу.

По информации ESPN, Роналду решил завершить бойкот матчей «Аль-Насра» и планирует выйти на поле 14 февраля против «Аль-Фатеха». В среду утром 41-летнего игрока заметили на тренировке с командой в Эр-Рияде.

Сообщается, что футболист пропустил предыдущие игры из-за недовольства работой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и его политикой в отношении клуба во время трансферного окна.