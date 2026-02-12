Top.Mail.Ru
Память Симоняна почтили на 50-м конгрессе УЕФА

вчера, 14:53

На 50-м конгрессе УЕФА в Брюсселе минутой молчания почтили память умерших футбольных деятелей, включая олимпийского чемпиона 1956 года и рекордсмена «Спартака» по голам Никиту Симоняна.

Список погибших с момента предыдущего конгресса 3 апреля 2025 года включал также экс-главного тренера сборной России Бориса Игнатьева и двукратного чемпиона СССР с московским «Торпедо» Виктора Шустикова.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четырежды выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды — Кубок страны (1950, 1958). Симонян остаётся лучшим бомбардиром в истории «Спартака» с 160 мячами. В 1958 году в матче против Англии (2:2) он забил первый гол сборной СССР на финальных стадиях чемпионатов мира.

помнить, не забывать
вчера в 16:11
Ну хорошо хоть Симоняна помнят!
вчера в 15:43
Дорогие Друзья! Спешу сообщить, что отправленный, причитающийся мне приз(футболка с символикой футбольного клуба Динамо Москава) за победу в группе Стрельцова в январском КП на soccere, благополучно доставлен в указанный мной пункт выдачи и сегодня получен. Большое спасибо за оказанное мне внимание со стороны всех администраторов сайта. Здоровья и процветания Вам, а так же побольше адекватных и активных пользователей сайта, а участникам КП удачи и результативных ставок, играйте и выигрывайте. Встретимся на баррикадах!
Светлая память
Светлая память
Respect
Respect
