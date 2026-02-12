Память Симоняна почтили на 50-м конгрессе УЕФА

На 50-м конгрессе УЕФА в Брюсселе минутой молчания почтили память умерших футбольных деятелей, включая олимпийского чемпиона 1956 года и рекордсмена «Спартака» по голам Никиту Симоняна.
Список погибших с момента предыдущего конгресса 3 апреля 2025 года включал также экс-главного тренера сборной России Бориса Игнатьева и двукратного чемпиона СССР с московским «Торпедо» Виктора Шустикова.
Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четырежды выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды — Кубок страны (1950, 1958). Симонян остаётся лучшим бомбардиром в истории «Спартака» с 160 мячами. В 1958 году в матче против Англии (2:2) он забил первый гол сборной СССР на финальных стадиях чемпионатов мира.
Ничего подобного, ничего я не преувеличиваю, а говорю, только то, что имеет место. Это твоя победа, с первого тура и до последнего!!!!!!! И посвящена она- исключительно тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
В знак солидарности...?!
Не стоит преувеличивать моё участие в твоей заслуженной победе, я всего лишь делюсь советами, которыми меня в своё время так же поддерживал Фёдор Паршутин.
Не скромничай. У тебя такой отрыв, что нам со shlomo и другими участниками группы за тобой не угнаться. Только, если делать авантюрные ставки. :))
