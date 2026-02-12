Память Симоняна почтили на 50-м конгрессе УЕФА

1770897217

вчера, 14:53

На 50-м конгрессе УЕФА в Брюсселе минутой молчания почтили память умерших футбольных деятелей, включая олимпийского чемпиона 1956 года и рекордсмена «Спартака» по голам .

Список погибших с момента предыдущего конгресса 3 апреля 2025 года включал также экс-главного тренера сборной России и двукратного чемпиона СССР с московским «Торпедо» Виктора Шустикова.