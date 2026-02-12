Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Тухель продлил контракт со сборной Англии

вчера, 13:30

Немецкий тренер Томас Тухель, возглавляющий сборную Англии, продлил контракт с Футбольной ассоциацией страны до лета 2028 года.

Ранее соглашение действовало до завершения чемпионата мира 2026 года, но теперь специалист продолжит работу с национальной командой как минимум до конца чемпионата Европы 2028 года.

Тухель был назначен главным тренером сборной 16 октября 2024 года и приступил к обязанностям 1 января 2025-го. Под его руководством англичане провели 10 матчей, одержав девять побед и потерпев одно поражение.

dy2qxw6j5j66
dy2qxw6j5j66
вчера в 18:56
Статистика хорошая пока, сборная сильная, почему бы не поработать
112910415
112910415
вчера в 17:27
пожелаем удачи !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ jym8nw6g2ch5 (раскрыть)
вчера в 16:53
Гана создать проблемы. Хорваты стареющая команда. Если англичане включать скорость, без проблем вынесут шахматистов
jym8nw6g2ch5
jym8nw6g2ch5
вчера в 16:03
Со жребием в Штатах саксам явно не повезло: Хорватия и Гана - хреновые оппоненты. Но с другой стороны, если этих не сломать, смысл пыжиться на мундиале дальше ?
Надеюсь Токарь выжмет из англичан максимум и учтёт ошибки Саутгейта.
Кейн как страйкер, конечно, Федот не тот. Я б на его место Палмера пробовал. Тот помоложе и поинтереснее в атаке.
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:24
Доброго Здоровья, sihafazatron!
Да сейчас он "66" а станет "Сэр"! :))
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:20
И титул Сэра дадут
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:45
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:41
Будет здорово, если в финале ЧМ встретятся Англия и Аргентина. ))) Тухель крутой тренер, и знает, как забирать важные большие матчи. Единственная проблема, травмы ведущих игроков. Беллингэм на два месяца вне игры. Сако и Мэддисон надолго. Грилиш в баре. И сколько ещё потерь неизбежные...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:34
...Старушке Англии на чемпах Мира вечно не везёт!
Хотя везут и Тренера и игроков не хилых!
В чём их секрет где повезёт!
Откроет Тухель нам ,пока что всем не милый!
У Анчелотти статус выше крыши!
Бразилия не Конго,не Алжир!
К ней притерется очень сложно!
Что не игрок, на родине кумир !!!
Ну если ты Минхерц в финале видишь их конкретно!
Мы зрелище такое несомненно!
Разделем с близкими,друзьями непременно!
Чтоб вспоминать об этом повседневно!!!
Capral
Capral
вчера в 14:18
С самого начала не понимал- зачем он взялся за такой сложный проект, после провала в Баварии. А тут, ему уже продлевают контракт. Я много лет симпатизирую Тухелю, но думаю, что проблемы со сборной на ЧМ у него будут... Ну и конечно главная атакующая Звезда сборной Кейн не очень то и восхищает последнее время, забивая только с пенальти и проваливая матчи ЛЧ в играх за Баварию...
Конечно поболею за Тухеля и за Анчелотти на ЧМ, и хотел бы увидеть две сборные в финале!!!
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 14:10
Наверное продлили чтобы Томас не нервничал))
STVA 1
STVA 1 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 14:07
Теперь можно спокойно проигрывать ЧМ)))
xnkzcn65cyy4
xnkzcn65cyy4
вчера в 14:02
Да уж... интересно кто выиграет а кто проиграет...
lazzioll
lazzioll
вчера в 14:00
так то он еще и не выиграл ничего толком с этой сборной, группу с Албанией Андоррой и Литвой Англия бы и без тренера прошла я думаю))
