Тухель продлил контракт со сборной Англии

Немецкий тренер Томас Тухель, возглавляющий сборную Англии, продлил контракт с Футбольной ассоциацией страны до лета 2028 года.
Ранее соглашение действовало до завершения чемпионата мира 2026 года, но теперь специалист продолжит работу с национальной командой как минимум до конца чемпионата Европы 2028 года.
Тухель был назначен главным тренером сборной 16 октября 2024 года и приступил к обязанностям 1 января 2025-го. Под его руководством англичане провели 10 матчей, одержав девять побед и потерпев одно поражение.
Конечно поболею за Тухеля и за Анчелотти на ЧМ, и хотел бы увидеть две сборные в финале!!!
Конечно поболею за Тухеля и за Анчелотти на ЧМ, и хотел бы увидеть две сборные в финале!!!