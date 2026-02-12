Тухель продлил контракт со сборной Англии

1770892211

вчера, 13:30

Немецкий тренер , возглавляющий сборную Англии, продлил контракт с Футбольной ассоциацией страны до лета 2028 года.

Ранее соглашение действовало до завершения чемпионата мира 2026 года, но теперь специалист продолжит работу с национальной командой как минимум до конца чемпионата Европы 2028 года.

Тухель был назначен главным тренером сборной 16 октября 2024 года и приступил к обязанностям 1 января 2025-го. Под его руководством англичане провели 10 матчей, одержав девять побед и потерпев одно поражение.