Чеферин высказался о словах Инфантино о возможном снятии бана с России

вчера, 17:02

Президент УЕФА Александер Чеферин отказался комментировать недавнее заявление главы ФИФА Джанни Инфантино о возможном допуске российских команд к международным турнирам. Об этом он рассказал на пресс-конференции после конгресса УЕФА в Брюсселе.

Ранее Инфантино в интервью Sky отметил, что ФИФА следует рассмотреть снятие отстранения российских сборных.

«Я не хочу обсуждать его слова. Проверил, о чём он говорил — это не такая большая история, он имел в виду юношей и детей. Нашу позицию я озвучивал неоднократно», — пояснил Чеферин.

