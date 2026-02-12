Top.Mail.Ru
Козлов стал игроком ЦСКА

вчера, 17:37

Полузащитник Данила Козлов перешёл из «Краснодара» в московский ЦСКА, подписав контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

21-летний игрок будет выступать под 18-м номером. В текущем сезоне за «Краснодар» он провёл 19 матчей, забив пять голов и отдав четыре голевые передачи.

Козлов — воспитанник «Зенита», за основу которого сыграл три матча. С июня 2024 года он защищал цвета «Краснодара», с которым стал чемпионом России, а ранее выступал за «Балтику».

Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:00, ред.
Это ШЕДЕВР проктологии, даже больно стало.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
isamsn
isamsn
сегодня в 12:49
Поработали армейцы на трансферном рынке в зимнюю паузу неплохо. Хотелось бы надеятся что всё это на пользу клубу.
.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:44, ред.
Да быстренько его удалил)) Но я знал) Кто успел, тот улыбнулся))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:42, ред.
Моё Почтение!!!
За Ваш комментарий, от сегодня 11:52- Респект!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я поржал от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
5mqf9jxdyb9v
5mqf9jxdyb9v ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 06:47, ред.
Ты для начала матч тот хоть посмотри, а не статейки копипасть, любезный.
Речь не про гол и проигрыш сборной, а про то, как этот олень скорокопытый про... бал центр поля..., да так про... бал, что даже мячик к нему в ноги не попадал. Разницу чуешь, не ?
oFANATo
oFANATo ответ te7mvtuvmkcs (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. со счётом 0:1.
На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Ну это так если "забыл".
particular
particular
вчера в 21:47
Пока перекати-поле, но уже к 21-ому году - чемпион России... Однако...
А кто-то стабильно карячится в клубе до 32-35 лет на уколах и таблетках, но на максималках успевает засветиться в полуфинале КР...
te7mvtuvmkcs
te7mvtuvmkcs ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 21:44
Он один из первых, кто обос... лся на полную в заключительной игре отбора на ЧМ 2022 с Хорватией.
Ну это так..., если "забыл".
oFANATo
oFANATo ответ qpnm9aapw5tj (раскрыть)
вчера в 21:41
Баринов игрок сборной России.....23 официальных матча.
Ну это так....если не знал.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:16
Чего он стоит? Время покажет... Парень перешёл в ЦСКА чтобы играть.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:14
+1000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Red blu
Red blu
вчера в 20:11, ред.
Отлично с 14 февраля начнет с ЦСКА третий сбор.
В ЦСКА рассказали, когда Козлов и Рейс присоединятся к команде
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда новички Данила Козлов и Матеус Рейс присоединятся к команде.

В четверг ЦСКА объявил о трансферах Козлова и Рейса.

— В клубе и команде все очень рады приветствовать Данилу Козлова и Матеуса Рейса. Даня уже сегодня переезжает в наш отель и будет делать индивидуальную работу накануне старта третьего сбора. А 14 февраля мы вылетаем в Дубай на заключительный этап подготовки. И на этом рейсе с командой будет уже и Матеус, — сказал Брейдо.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:03
....В зените дня, уставший бык,
Работая как ломовая лошадь!
Решил козла он отпустить!
Его держать,себе дороже!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:56
Бык это раз, Конь это два, Козёл это три! Ой он и себя посчитал!!!
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:56
Приветствую Иван! Поржал)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:52
...нам двадцать с горочкой и вся жизнь впереди ! =))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:51
Прокатит, еще как!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В такой форме, Динамо выигрывало Кубок СССР-1977г!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
...снял с языка,только хотел про дизайн спросить! Покатит! Эх Господи,когда носить её с радостью и двойной гордостью,вопрос!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:41
Футболка один в один,как у Овечкина, только вместо найковского "крыла" литера "Д" с двумя чемпионскими звёздами.
qpnm9aapw5tj
qpnm9aapw5tj ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Баринов - на загляденье ? Он же просто никакой !
ur5m4k77ygtc
ur5m4k77ygtc ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
А почему у лошадки морда удивлённая, а не радостная ?
Что-то тут не то!
adekvat
adekvat ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 19:35
А зачем Семаку потеть с молодыми, проще купить готовых, и угробить их карьеру.
Red blu
Red blu ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 19:22
Обратите внимание, как Данила Козлов объяснил переход к армейцам: "Мне нравится стиль, комбинационная игра ЦСКА. Со стороны картина на поле выглядит очень привлекательной. Также рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов".
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:14, ред.
На сайте ЦСКА только что объявили что ещё и защитник Рейс стал игроком ЦСКА.....
Зимнее трансферное окно просто на загляденье Баринов, Лусиано, Козлов, Воронов, Рейс.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:09
Жаль ... Но причина не известна.
112910415
112910415
вчера в 19:06
пусть будет
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:01
Доброго Здоровья, Володя!
Не знаю, как насчёт конюшни, но в Кёльне он точно бы прижился. :))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:54, ред.
Добро пожаловать!!))
Муравьед
Муравьед
вчера в 18:54, ред.
Непонятно почему Краснодар отпустил Козлова в ЦСКА.
Данила думающий игрок, хорошо понимает футбол.
Это очень перспективный игрок с хорошими игровыми качествами. Да ещё с российским паспортом. За Краснодар с 2024 года провел 51 матч забил 9 голов + 6 голевых передач.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:38, ред.
Как говорилось в старой миниатюре в исполнении Казакова и Олейникова "вопрос конечФно интересный". С одной стороны у парнишки выходя на замены особо проявить себя не получалось. Хотя в розыгрыше КР этого сезона забивал и отдавал. Но КР в нынешнем его формате это как говорил Каневский "совсем другая история." С другой ему только 21 год недавно стукнул, да и паспорт необходимый имеется, неужто была такая необходимость продавать. Ладно бы еще какую-то условно бешенную сумму "армейцы" предложили. Из того что читал, пишут якобы Мусаев был против, но решили так в руководстве клуба. В общем дело ясное, что дело темное. Ну да ладно, вождям "Краснодара" виднее. Лично я могу пожелать Козлову только успехов в дальнейшей карьере. Конечно далеко не факт, что в "ЦСКА" он будет в основе, но у "армейцев" молодежь прогрессирует, глядишь и Данила "подкачается". Как-то так с моей колокольни.
