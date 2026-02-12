Козлов стал игроком ЦСКА

1770907077

вчера, 17:37

Полузащитник перешёл из «Краснодара» в московский ЦСКА , подписав контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

21-летний игрок будет выступать под 18-м номером. В текущем сезоне за «Краснодар» он провёл 19 матчей, забив пять голов и отдав четыре голевые передачи.

Козлов — воспитанник «Зенита», за основу которого сыграл три матча. С июня 2024 года он защищал цвета «Краснодара», с которым стал чемпионом России, а ранее выступал за «Балтику».