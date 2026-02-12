Top.Mail.Ru
Стерлинг стал игроком «Фейеноорда»

вчера, 22:51

Английский вингер Рахим Стерлинг перешёл в «Фейеноорд», который возглавляет Робин ван Перси. Об этом клуб объявил в четверг.

31-летний игрок ямайско-английского происхождения подписал контракт с чемпионом Эредивизи до конца сезона 2025/26. Стерлинг стал свободным агентом после расторжения соглашения с «Челси» 28 января — в текущем сезоне он не провёл за лондонцев ни минуты.

galem72
сегодня в 13:20
Правильно сделал! Наверняка в Эредивизии сможет ещё попылить на высоком уровне.
112910415
сегодня в 07:29
дембельский альбом оформляет помаленьку ...
7vpq2zkmapb3
сегодня в 06:29
Лучшие его годы в футболе уже давно прошли, осталось доигрывать
adekvat
сегодня в 05:49
До конца сезона как нибудь доиграет, а там что нибудь найдет.
Alex_67
сегодня в 05:35
Странное место он нашёл. В Голландии сейчас не самые футбольные условия.. Там игроков готовят к продаже.
CCCP1922
сегодня в 03:27
Есть у Рахима и предложения из Саудовской Аравии 🇸🇦. Не понимаю, почему пенсионеры пренебрегают более чем достойными предложениями, но цепляются за клубы из Европы.. Получают там работу и начинают скандалить, вечно им мало уважения..
Alex_67
сегодня в 01:33
Рано ему ещё на пенсию.... Проиграет.. И новый клуб летом найдёт, я так думаю. Услышим о нём.
shur
вчера в 23:54
...вот это поворот! Рахим решил благовониями Голландии подышать!
Наверное это дембельская песня !!!
STVA 1
вчера в 23:32
Доигрывает Рахим уже!
CCCP1922
вчера в 23:17
Клуб сделал большое одолжение игроку.
