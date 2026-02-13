Top.Mail.Ru
«Брентфорд» и «Арсенал» сыграли вничью

сегодня, 01:00
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче 26-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Брентфорд» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Льюис-Петтер (71'). За гостей забил Мадуэке (61').

По итогам встречи «Брентфорд» имеет 40 очков, у гостей — 57 очков.

В следующем матче «Брентфорд» сыграет 21 февраля, соперником будет «Брайтон энд Хоув Альбион». «Арсенал» проведет следующий матч 22 февраля (соперник — «Тоттенхэм»).

sihafazatron
sihafazatron ответ Горожане (раскрыть)
сегодня в 11:52
Через чур смелое заявление..
У МС проблем больше
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:55
Скорее Сити возьмет эту позорную чашку чем Арсенал
5qjje89arngt
5qjje89arngt
сегодня в 08:48
Беспокоит приближение весеннего отрезка, для Арсенала он по традиции сложный
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:23
Это не помешает Арсеналу стать чемпионом.
x8kydbdjhzwh
x8kydbdjhzwh
сегодня в 07:50
Нельзя преподносить результат с Брентфордом, как случайность.
Пчёлы у всех лидеров очки отбирают. И это уже второй сезон кряду.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:29
А я надеялся, что Брентфорд выиграет.
112910415
112910415
сегодня в 05:37
в следующем матче пора браться за ум !
иначе беда
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:14
Так и лидерство упустят
batog
batog
сегодня в 02:13
Артету на вольные хлеба! Он не знает как быть чемпионом.
Nenash
Nenash
сегодня в 01:17
Брендфорт взбодрил МС.. Но надолго ли?.. 😄
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:10
Арсенал в последнее время стал заметно пробуксовывать. Сити же наоборот набирает ход. Не удивлюсь если канониры разбазарят свой отрыв и снова проиграют титул команде Гвардиолы. Для Артеты это уже становится традицией.
shur
shur
сегодня в 01:09
..вот что это было?! Арсенал непредсказуем,а надо бы!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:08
Брентфорд заслужил победу. Но и ничья результат с плюсом. МанСити вперёд)))
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:07
Достал уже этот Арсенал сливать весну. В год нестабильного Ливерпуля и Сити хотел поболеть за чемпионство пушкарей, а они как обычно
Горожане
Горожане
сегодня в 01:04
Манчестер Сити чемпион!
