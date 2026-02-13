«Атлетико» разгромил «Барселону» в первом матче полуфинала Кубка Испании
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании встречались «Атлетико» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:0.
Первый мяч стал следствием автогола Гарсии (6'). Затем забивали Гризманн (14'), Лукман (33') и Альварес (45+2').
Ответная игра состоится 3 марта.
Расчет на сумашедшую атаку не оправдался, потому что атака уже не такая грозная как раньше. Ямаль сдал, ну а центр поля Барсы, как в худших традициях прошлого сезона- проваливался и трещал по швам.
Флик не умеет менять игру - он консерватор, за что и в сборной поплатился. Атлетико, все голы забивал в контр игре, о которой Флик наверняка знал, но ничего не предпринял. Сегодня Симеоне сыграл в лучших своих традициях - выждал, вытерпел и нанес разящие удары. К Флику по-прежнему много вопросов.
Знаю, сейчас болельщики Барсы начнут искать виновных в своей команде и тп. Но ответственно заявляю- это не поражение отдельных игроков- это крах системы. Видимо, игры с Интером, ничему не научили Флика, а жаль.
Я не хороню Барсу, знаю на что способна эта команда в ответке, но с такой игрой в ЛЧ будет крайне сложно... А пока- Симеоне с победой, его фирменной, системной игрой!!!!!!!
либо ярость и штурм, либо хаос и обречённость.
«Барса» и после перерыва ничего по сути не смогла сделать, значит проблема не в счёте — проблема в структуре. «Атлетико» Симеоне — это команда, которая обожает такие сценарии. Когда они ведут в счёте, они не нервничают. Они сушат, давят, провоцируют, ломают темп. «Барса» во втором тайме (пожалуй, за исключением самого начала ) даже не создала ощущения давления — Симеоне в итоге контролировал игру.
