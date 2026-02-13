Top.Mail.Ru
«Атлетико» разгромил «Барселону» в первом матче полуфинала Кубка Испании

сегодня, 01:05
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании встречались «Атлетико» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:0.

Первый мяч стал следствием автогола Гарсии (6'). Затем забивали Гризманн (14'), Лукман (33') и Альварес (45+2').

Ответная игра состоится 3 марта.

Источник: soccer.ru
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:24
Атлетико с выходом в Финал !!!!!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 14:45
Всегда не к добру, когда кто-то в команде высказывается в адрес противника до матча или в адрес конкретного игрока.
Араухо сказал, что Альварес должен играть за Барселону. Не стоит обсуждать вообще противника.

Но с другой стороны, весь запал прочности, эмоций атлеты оставили в этом матче, а дальше будет скорее всего как у Реала - игры с осечками.
Куда-то исчезнет хваленная системная игра Симеоне.
И от тех, кто рукоплескал будем читать обратное!))
Agamaga005
Agamaga005 ответ 44mchtehj4yb (раскрыть)
сегодня в 14:40
Им вчера за игру только ленивый двойку не поставил. Счёт по делу, могло быть и крупно.

Ямаль - игрок особенный, талант и вундеркинд. С чего его сравнивать с остальными? Вам известно поведение Вини, Неймара и остальных похожих игроков, они всегда могут больше, чем партнёры, они всегда будут выше своих партнёров. Парень медийный, а у таких много хейтеров. Слово скажи - обиделись, прическа не та - поток грязи.
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:33
Без пафоса будьте... Каждый получает так, как играет.
Hamman
Hamman
сегодня в 13:53
Ну вот, опять кто-то пожаловался 😆
DXTK
DXTK
сегодня в 12:22
Главное для Барсы Альбасете прошли ну а кубок пускай матрас забирает, для них и кубок отличный трофей. Тем более в последнее время Симеоне как Венер последние годы в Арсенале будет радоваться хоть данному кубку
Bombon
Bombon ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 12:07, ред.
Я не виню судью в поражении. Барса проиграла по делу. Но когда в одних и тех же ситуациях судьями выносятся разные решения весьма странно. Я бы понял, если бы это был судья из другой страны. В ЛЧ, например. Но нет, судьи одни и те же, а трактовки разные
Hamman
Hamman ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:42
    shur
    shur ответ Nenash (раскрыть)
    сегодня в 11:36
    ...ошибочно,сорян!
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 11:17, ред.
    Приветствую, Маэстро!!!
    Полностью согласен и подтверждаю!!!!!!!
    И ещё, хотел бы сказать про один комментарий пользователя, с аватаркой тренера Ю.Морозова, который написал про пенсионеров, и, непонятно с какого перепугу, вдруг вспомнил игры Спартака и Зенита, в то время, когда речь идёт про испанское противостояние. Ну, про пенсионеров, понятно, о ком идёт речь.))) Но вот, что касается матчей Спартака и Зенита, то очень жаль, что в 80-х не было ни компов, ни Соккера, а то, можно было бы развернуть эту тему, и точно не в пользу Зенита...)))))))
    🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Bombon (раскрыть)
    сегодня в 11:13
    Да тоже самое говорят и фанаты Реала, надоела это тема. Когда выигрывают- проблем нет, но стоит проиграть вашей команде, первая, и самая главная причина - это судья.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 10:59
    Что не понравилось в моем комменте модераторам?..
    Ах да ...это же не Реал проиграл разгромно над которым можно поглумиться?...я что кого то оскорбил?...просто констатация факта...
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 10:53, ред.
    Ахахах)...старуха попала в проруху....
    Что тут пишут про какие то ВАРы...линии ..про судью??)...0:4 это диагноз)...
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 10:28
    Вот именно, вчера Барса сыграла намного ниже своих возможностей , а вот матрас прям , как на в*йну вышли , чем то напоминал матч на Барнабеу, когда Ямаль всем стулья поджог, но после того матча мадрид наоборот в лужу сел , по сути по сей день так.
    Ну и матрас может раз в три года стрельнуть , сегодня был их день. В остальных матчах Барса практически всегда выходит победителем
    g2b3uj587xmr
    g2b3uj587xmr
    сегодня в 10:24
    Ямаль-АУууууууу-где ты ???????????????Что Флик ставка игры на Ямаля не действует,а тебе об этом говорили раньше,но ты упёртый,нет Рафиньи-нет игры!!!
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 10:23
    Мдааа, это конечно пипец ребята.
    Конечно есть вопросы к судье , к вар, но поражение более , чем заслуженное.
    По идее могли и сильнее лететь.
    Иногда и матрасу может вот так повезти , что поделать.
    Команда , которая с мучениями побеждает 1-0, сегодня могла все 6 -7 забивать.
    В ответной игре конечно шансов мизер, но надеюсь хотя бы достойно сыграют и победят.
    В общем верим))))
    Capral
    Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 10:17
    Даже если так, то, Барса, точно не приехала побеждать Атлетико малой кровью.
    44mchtehj4yb
    44mchtehj4yb ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 10:08, ред.
    То, что каталонцы всегда берут верх над матрасами - аргумент железный. Тут умолкаю.

    По Ямалю. Вы сказали все ранимые стали, раздражительные. Но ведь ВСЕ плохими быть не могут, верно ? Никто не раздражается от поведения Педри, Фермина, а тут вдруг все разом...

    Возвращаясь к оценке игры Барселоны, констатирую с вашей стороны оголтелый оптимизм. Впрочем вы всегда довольны их игрой, практически во всех комментах.
    Haizenberg
    Haizenberg
    сегодня в 09:47
      Nenash
      Nenash ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 09:41
      К чему это?.. 🤔
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответ pw7marnzh2ng (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 09:31
      в ответной игре еще 4 добавит
      shur
      shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
      сегодня в 09:27
      ...а и то верно,зачем вам это! Играйте легко,несерьёзно,поверхностно.....ткак "играли",
      так и получили...
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ матос (раскрыть)
      сегодня в 09:14
      Он за них держался потому что у него их не было.
      А вот за уталонцы - это оскорбление всего региона. За речью следи.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ e5n8fnkz9f7b (раскрыть)
      сегодня в 09:07
      Я прекрасно понимаю, что говорю. Не Атлетико выиграла, а Барса провалилась полностью. Каталонцы почти всегда берут верх над ними, но вчера все сыграли хуже своих возможностей.
      Эти же парни в прошлом сезоне всё выиграли в Испании. Могут повторить!

      Какие-то все ранимые вдруг стали, Ямаль им поперёк горла, что ни делай он раздражает.
      Мальчик наслаждается своей жизнью, он не обязан вам нравится.
      wqdvkw7mpd4m
      wqdvkw7mpd4m
      сегодня в 09:05
      Барса забыла выйти на поле... или забыла как играют в футбол...
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Lobo77 (раскрыть)
      сегодня в 08:59
      Не новость. Даже игроки Реала переодеваются в цвета победившей Барсу команды.
      z6ye6uvhkesu
      z6ye6uvhkesu
      сегодня в 08:26
      Если бы Атлетико еще во втором тайме добавил....
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 08:25
      Айтекин и не такое вытаскивал, но там были симулянты высшего уровня
      v2c5gyj57pye
      v2c5gyj57pye
      сегодня в 08:24
      На второй матч можно и не приезжать, будет 0-3.
      Alex_67
      Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 07:42
      Ты не совсем внимательно прочитал мой комментарий...
