Экс-защитник «Баварии» и ПСЖ Бернат стал игроком «Эйбара»

вчера, 09:30

32-летний защитник Хуан Бернат подписал контракт с «Эйбаром» до конца сезона. Игрок находился без клуба после ухода из «Хетафе» в июне 2025 года. Переход был завершён в четверг.

По данным L'Équipe, баскский клуб получил опцию продлить соглашение с ним ещё на один год.

Бернат ранее выступал за «Баварию» c 2014 по 2018 год и за ПСЖ с 2018 по 2023 год, но не смог найти клуб на сезон 2025/26, в том числе из-за операции по поводу пубалгии прошлым летом.

В конце октября он заявил, что чувствует себя в полной боевой готовности и готов к новому вызову.

kdx6u6sht95f
kdx6u6sht95f
вчера в 14:19
В Испании ему больше понравилось играть
lazzioll
lazzioll
вчера в 14:01
чел за всю карьеру с 2010 года сыграл примерно 250 матчей во всех турнирах. игрок основы без травм за такое время играет раза в три больше как минимум. игрок запаса и аренд, и запаса в арендах. короче. что не отменяет того факта что у него по 4 чемпионства Франции и Германии. короче это как Глеб - победитель ЛЧ в составе Барселоны, или Кокорин игрок Фиорентины примерно))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:02
Эйбар интересный клуб))
надеюсь, скоро времени вернется в вышку
sv_1969
sv_1969 ответ 2vknp8mjg4r6 (раскрыть)
вчера в 11:31
Можно сказать даже в крутом пике находится
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:29
Как он вообще играл в этих клубах
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:04
Понятно...спасибо...я из благих побуждений на будущее)...нужно всем понимать что это футбол и такое может с каждой командой случиться независимо от ее уровня...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:02
Доброе утро. Убрали комментарий из не топа, но просьба быть помягче в формулировках когда что-то в значительной степени или полностью адресуется болельщикам тех или иных клубов, особенно комментрирующих на сайте.
2vknp8mjg4r6
2vknp8mjg4r6
вчера в 10:52
Карьера идет по наклонной.
4yuf88544hq9
4yuf88544hq9
вчера в 10:51
Ну на годик его еще должно хватить....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:15
Поиграл и хватит. Нужно уступать место другим...
