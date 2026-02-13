Экс-защитник «Баварии» и ПСЖ Бернат стал игроком «Эйбара»

1770964245

вчера, 09:30

32-летний защитник подписал контракт с «Эйбаром» до конца сезона. Игрок находился без клуба после ухода из «Хетафе» в июне 2025 года. Переход был завершён в четверг.

По данным L'Équipe, баскский клуб получил опцию продлить соглашение с ним ещё на один год.

Бернат ранее выступал за «Баварию» c 2014 по 2018 год и за ПСЖ с 2018 по 2023 год, но не смог найти клуб на сезон 2025/26, в том числе из-за операции по поводу пубалгии прошлым летом.

В конце октября он заявил, что чувствует себя в полной боевой готовности и готов к новому вызову.