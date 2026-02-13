Top.Mail.Ru
Салаху предстоит выбрать между США и Саудовской Аравией

вчера, 15:07

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, по информации СМИ, покинет клуб предстоящим летом, а клубы из МЛС и саудовской лиги готовят предложения по нему.

Салах забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач в 25 матчах текущего сезона, продолжая испытывать трудности в составе «красных» в кампании, которую многие считают его последней на «Энфилде».

Сообщалось, что «Аль-Иттихад» уже начал переговоры с египтянином, которого на протяжении нескольких лет связывают с переездом в Саудовскую Аравию. По данным The Mirror, 33‑летний форвард может утроить свою нынешнюю зарплату в «Ливерпуле» — 400 000 фунтов в неделю — если летом всё‑таки перейдёт в саудовскую Про‑лигу.

Как уточняет журналист Фабрицио Романо, у Салаха может быть выбор: последовать по пути Криштиану Роналду и уехать в Саудовскую Аравию либо пойти по маршруту Лионеля Месси и продолжить карьеру в МЛС.

«Клубы из Саудовской Аравии вернутся за Мохамедом Салахом в летнее трансферное окно. Они снова начнут переговоры. "Аль‑Иттихад” может оказаться одним из них», — говорится в сообщении.

Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:02
В Аравии он свой
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:08
Салах в последнее время очень сильно сдал. Не означает ли это, что он наигрался в футбол?
shur
shur ответ LevaSamara (раскрыть)
вчера в 21:13
...да нет, в ЦСКА не пойдёт!!!
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:05
Скорее всего, перейдет к саудитам. К деньгам, он лучшее свое отыграл .
Да и МЛС не особо круче, чем чемпионат СА
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:05
почти уверен, что Мо не поедет к саудитам
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:03
У него еще есть время ,выбрать где лучше !
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:44
А что, Салах Египет 🇪🇬, как вариант, даже не рассматривает?
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:47, ред.
Посмотрел сейчас состав команды Аль-Иттихад и насчитал там аж девять нападающих. Но для саудовских шейхов это неудивительно, для них это как личный автопарк из нескольких десятков дорогих автомобилей. Возьмут и ещё одного, тем более бесплатно. Вот только после ухода на прошлой недели Карима Бензема в Аль-Хиляль, звёздный статус клуба несколько померк и, чтобы вновь поднять его рейтинг, Салах очень бы ему подошёл. А с учётом тройного увеличения его нынешней зарплаты, шансы увидеть в следующем сезоне Мохамеда в Саудовской Аравии значительно возрастают.
Болейте за своих, а не против чужих!
lazzioll
lazzioll
вчера в 18:44
поедет жить в условия в которых он примерно вырос - жарища, песок, в футбол играть никто не умеет. одно отличие от Египта что триллионы платят и до дома рукой подать. хотя вряд ли поживши в Европе и западной культуре он вернется на пенсию именно жить в Египет, скорее всего уедет семьей в США. тогда можно было сразу в МЛС и там оставаться. но в МЛС не идиоты а бизнесмены в большинстве, и миллиард тебе платить не будут просто за фамилию
w48acnar9kqf
w48acnar9kqf
вчера в 18:24
В МЛС проще наверное играть, ехать туда надо
adekvat
adekvat
вчера в 17:57
Перед пенсией выбор очевиден, где больше дадут туда и пойдет.
Nenash
Nenash
вчера в 17:45
В СА на лям в неделю. Пока они не передумали.. ☝️
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:39
Езжай Мо поближе к дому
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:22
Времена изменились... Поначалу Саудитам надо было всеми силами поднять медийность и привлекательность своей лиги, поэтому брали всех футболистов со звёздным статусом, кто был согласен к ним идти. Сейчас им уже не нужны звёздные пенсионеры на излёте карьеры, им нужны полноценные звёзды на пике....
112910415
112910415
вчера в 16:12
где больше денег, мы знаем ...
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 16:02
Синюю или красную
m4d4q2egn4yu
m4d4q2egn4yu
вчера в 15:41
Арабы предложат в разы больше американцев.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:35
Но ему там таких денег не дадут! Да и религиозный аспект думаю присутствует
5nc72f7zbaww
5nc72f7zbaww
вчера в 15:15
Салах - вчерашний футбольный день. Удара нет, былой скорости и рывка - соответственно. Деньги, конечно, психиатрические дают. Но арабы ценят лишь имя, а не текущую форму, потому как нихрена в футболе не волокут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:11
МЛС лучший вариант. Амеры умеют работать и развивать проект.
