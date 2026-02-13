Салаху предстоит выбрать между США и Саудовской Аравией

1770984431

вчера, 15:07

Египетский нападающий «Ливерпуля» , по информации СМИ , покинет клуб предстоящим летом, а клубы из МЛС и саудовской лиги готовят предложения по нему.

Салах забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач в 25 матчах текущего сезона, продолжая испытывать трудности в составе «красных» в кампании, которую многие считают его последней на «Энфилде».

Сообщалось, что «Аль-Иттихад» уже начал переговоры с египтянином, которого на протяжении нескольких лет связывают с переездом в Саудовскую Аравию. По данным The Mirror, 33‑летний форвард может утроить свою нынешнюю зарплату в «Ливерпуле» — 400 000 фунтов в неделю — если летом всё‑таки перейдёт в саудовскую Про‑лигу.

Как уточняет журналист Фабрицио Романо, у Салаха может быть выбор: последовать по пути Криштиану Роналду и уехать в Саудовскую Аравию либо пойти по маршруту Лионеля Месси и продолжить карьеру в МЛС .

«Клубы из Саудовской Аравии вернутся за Мохамедом Салахом в летнее трансферное окно. Они снова начнут переговоры. "Аль‑Иттихад” может оказаться одним из них», — говорится в сообщении.