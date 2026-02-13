Top.Mail.Ru
«Барселона» готовит жалобу на судейство в матче против «Атлетико»

вчера, 15:34
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» рассматривает возможность подачи официальной жалобы на арбитра Хуана Мартинеса Мунеру, который обслуживал матч против «Атлетико Мадрид» (0:4) в первом полуфинале Кубка Испании накануне.

Клуб в ярости от работы рефери, чьи решения, по мнению «Барсы», стали ключевыми: после семиминутного просмотра VAR был отменён гол каталонцев, а на последних минутах удалён Эрик Гарсия.

Главный акцент будет на отменённом голе, который слишком долго разбирали в VAR: «Барса» настаивает, что офсайд следовало определять полуавтоматической системой без столь затяжных дебатов. Клуб потребует разъяснений по этому эпизоду.

В случае с удалением защитника Гарсии у «Барсы» особое возмущение вызвали двойные стандарты: ранее у «Атлетико» Джулиано Симеоне избежал удаления за жёсткий фол на Алехандро Бальде.

Перевод с tribalfootball.com
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ h2zsz4fqzcqt (раскрыть)
сегодня в 00:26
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 23:16
    Более менее стали играть после 4-0 .. позновато раньше надо было включаться в игру а не летать в облаках
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 23:04
    Барса подала жалобу на судейство. В регламенте это их право. Клуб не ведёт кампанию против судей как Реал. Любой клуб имеет право.
    b7saync8jb3v
    b7saync8jb3v
    вчера в 22:47
    немец же не жалуется на судей, не то что проклятый реал
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ lazzioll (раскрыть)
    вчера в 22:32
    увы, у ВАРа куча ошибок и им управляют всё те же люди. ВАР не панацея, он отнимает чистые голы и не замечает роковые нарушения в зародыше атаки и ещё куча багов с этими камерами и этой системой.
    lazzioll
    lazzioll ответ goalaktika (раскрыть)
    вчера в 22:25
    благодаря ВАРу нет понятий тоненький/толстенький, засчитаю захочу/не захочу нет. есть автоматика нарисовавшая линии с точностью до миллиметра и определившая нарушение. это и правильное решение. а то на полпальца, пол63, полмизинца ноги. с пересечнием мячом линии же никто не спорит когда автоматика показывает что проекция мяча полностью в воротах. ну вот так и тут.
    sv_1969
    sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 21:50
    Катали мяч а матрасы забивали)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 21:48
    4-0 трудно проигрывать уметь))) сарказм
    adekvat
    adekvat
    вчера в 21:38
    Проигрывать надо уметь.
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 20:50
    По мне, оффсайд так себе на тоненького... Другой рефери , возможно засчитал бы гол. Но красная на фол, правильное решение
    STADIÓN ČSSR
    STADIÓN ČSSR
    вчера в 20:40
    не смотрел, но уже в принципе понятно что было )
    7sg9rntmqahy
    7sg9rntmqahy
    вчера в 20:33
    Ла Лига - это конечно цЫрк с конями. Пытаюсь время от времени посматривать, но невозможно - бесконечно падают, катаются, ручонками машут, верещат. Добрый кусок матча - не сама игра а вот это вот все потешное, но надоедливое.
    nz28zsktp55m
    nz28zsktp55m
    вчера в 20:31
    Ну жалобы и нытье это как раз в стиле Барселоны, ничего удивительного. Обо76ись так обо76ись, надо уметь достойно принимать поражения.
    mp9g3r6kh4fz
    mp9g3r6kh4fz
    вчера в 20:26
    Поздно махать руками, счёт на табло и никто его не изменит
    sv_1969
    sv_1969 ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 19:45
    Тут не отыграться. Надо просто идти дальше
    STVA 1
    STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 19:41
    Приветствую Иван! Проще на других пенять, нежели у себя разобраться!
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 19:40
    К чему это нытьё? Проиграли, ведите себя достойно. Лучше проведите работу над ошибками и готовьтесь к ответной встрече... Может отыграетесь, как в случае с ПСЖ? Вдруг судья окажется болельщиком Барселоны....
    DXTK
    DXTK
    вчера в 18:40
    Сколько не кричи, а никто результат отменять не будет......... 0-4 на табло, как говорится уже забыли движемся дальше впереди есть еще игры.

    PS Тут уже понятно Атлетико прошел в след. раунд так что в ответной игре можно просто смело ставить резерв а то может и академию выпускать......хуже не будет. следует экономить силы нервы и тд........
    Nenash
    Nenash ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 18:40
    Кто знает Барса ТВ?. Никто.. Мадрит ТВ - из каждого утюга.. ☝️
    Futurista
    Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 18:05
    4:0 не вяжется...0:4 вполне)...
    Futurista
    Futurista ответ Nenash (раскрыть)
    вчера в 17:59
    Смотрел BarcaTV когда были трансляции по обычному ТВ до 2023 ...там болтовни было не меньше...
    Икарус
    Икарус
    вчера в 17:58
    Ничего нового- новое сокрушительное поражение, опять судьи виноваты у них. Вместо анализа- жалобы, вместо тренировок-поиск руки Переса и Мадрида. С таким подходом ЛЧ еще лет 10 не видать.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:58
    Госдума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы, следует из электронной базы палаты.)
    Nenash
    Nenash
    вчера в 17:43
    Бесполезно. Но давить надо. Официально.. На бумаге.. А не так как Мадрид ТВ болтовней.. ☝️
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 17:38
    4-0 как то не вяжется с подачей жалобы
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 17:32
    в 1 тайме Барсе сильно повезло.
    могли пропустить 6-7 мячей
    Drosmo
    Drosmo ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 17:26
      112910415
      112910415
      вчера в 16:39
      вот не надо жалобами увлекаться ... бесхитростно играли и провалились
      h2zsz4fqzcqt
      h2zsz4fqzcqt
      вчера в 16:30
      Надо простить Барселону за этот кипишь и извиниться перед ней за состояние поля на Метрополитено.

      А если серьёзно, то Барселона ведёт себя как цел...а, которая очень хочет мужика, но боится потерять невинность. Прос...али игру, опозорились на всю страну ( Европу), да ещё "правду" в своей куче 62а с фонариком ищут.
      Стыдоба и бесстыдство.
      Bombon
      Bombon ответ Drosmo (раскрыть)
      вчера в 16:27
      А что им еще делать? Терпеть этот беспредел? Почему в Суперкубке удалили Де Йонга, а Симеоне в этой игре нет?При этом Де Йонг хотя бы в мяч сыграл, а потом попал в ногу Мбаппе. Тут игра прямой ногой в голень. Это как вообще? Что это за правила такие? Хочу - удаляю, хочу - нет. А это нарушение было на 50 минуте. И кто знает, как бы дальше пошла игра. Или здесь безосновательно? Хотя решение могу сказать уже сейчас. Судья все сделал правильно и ни в чем не виноват. По-другому решение могут принять только в пользу одного клуба. И все знают этот клуб.
