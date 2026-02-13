«Барселона» готовит жалобу на судейство в матче против «Атлетико»

«Барселона» рассматривает возможность подачи официальной жалобы на арбитра Хуана Мартинеса Мунеру, который обслуживал матч против «Атлетико Мадрид» (0:4) в первом полуфинале Кубка Испании накануне.
Клуб в ярости от работы рефери, чьи решения, по мнению «Барсы», стали ключевыми: после семиминутного просмотра VAR был отменён гол каталонцев, а на последних минутах удалён Эрик Гарсия.
Главный акцент будет на отменённом голе, который слишком долго разбирали в VAR: «Барса» настаивает, что офсайд следовало определять полуавтоматической системой без столь затяжных дебатов. Клуб потребует разъяснений по этому эпизоду.
В случае с удалением защитника Гарсии у «Барсы» особое возмущение вызвали двойные стандарты: ранее у «Атлетико» Джулиано Симеоне избежал удаления за жёсткий фол на Алехандро Бальде.
Это что за претензии такие новые, где одна из команд указывает как лучше и правильней определять офсайд бригаде VAR. Зря Барса это затеяла, мало того, что проиграли разгромно, так ещё и начинает искать оправдания, обвиняя всех вокруг. С Реала в прошлом сезоне все дружно смеялись и критиковали, с их RMTV, а теперь начинают вести себя точно также.
Болейте за своих, а не против чужих.
