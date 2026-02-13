«Барселона» готовит жалобу на судейство в матче против «Атлетико»

1770986042

вчера, 15:34

«Барселона» рассматривает возможность подачи официальной жалобы на арбитра Хуана Мартинеса Мунеру, который обслуживал матч против «Атлетико Мадрид» (0:4) в первом полуфинале Кубка Испании накануне.

Клуб в ярости от работы рефери, чьи решения, по мнению «Барсы», стали ключевыми: после семиминутного просмотра VAR был отменён гол каталонцев, а на последних минутах удалён Эрик Гарсия.

Главный акцент будет на отменённом голе, который слишком долго разбирали в VAR : «Барса» настаивает, что офсайд следовало определять полуавтоматической системой без столь затяжных дебатов. Клуб потребует разъяснений по этому эпизоду.

В случае с удалением защитника Гарсии у «Барсы» особое возмущение вызвали двойные стандарты: ранее у «Атлетико» Джулиано Симеоне избежал удаления за жёсткий фол на Алехандро Бальде.