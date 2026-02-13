ПСЖ с Сафоновым в воротах потерпел поражение от «Ренна» в Лиге 1

В 22-м туре Лиги 1 «Ренн» на своем поле одолел «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:1. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Роазон Парк», стала настоящим испытанием для лидеров чемпионата.
Первым голом в матче отметился Муса Аль-Тамари, открывший счет на 34-й минуте. Во втором тайме «Ренн» усилил преимущество: на 69-й минуте отличился Эстебан Леполь. «Пари Сен-Жермен» сократил отставание на 72-й минуте — голом отметился Усман Дембеле. На 81-й преимущество хозяев поля увеличил Брель Эмболо.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут. Для него это был восьмой матч в сезоне, а также четвертый после серьезной травмы – перелома руки, полученной 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).
Вратарь вернулся к тренировкам 24 января, а уже 28-го принял участие в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1). 1 февраля Сафонов сыграл в гостевом матче чемпионата против «Страсбура» (2:1), отразив пенальти, а 8 февраля помог ПСЖ разгромить «Марсель» (5:0).
Поражение в Ренне стало первым для «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции с 29 ноября, когда команда уступила «Монако» (0:1). С тех пор подопечные Луиса Энрике одержали семь побед подряд.
Несмотря на поражение, ПСЖ сохраняет лидерство в Лиге 1 с 51 очком. «Ренн», одержав победу, поднялся на пятое место, набрав 34 очка.
В следующем туре 21 февраля «Пари Сен-Жермен» примет «Мец», а «Ренн» 22 февраля отправится в гости к «Осеру».
Если по игре, то Ренн очень понравился!!! Быстро, в два три средних паса переходили центр поля и обостряли!!! Уже не первый раз замечаю, как проваливает с треском центр поля ПСЖ. Не узнать того Монстра весеннего образца- другая команда. Ренн- техничная команда, быстрая, озорная, играет комбинационно, резко, с выдумкой!!! Хвичка- мертвее мёртвого. За весь тайм отметился дважды- пасом пяткой и длинным переводом мяча с фланга на фланг, да и то, когда левый край Ренна провалился...
Я всегда говорил и говорю- он не лидер, а играет только тогда, когда играет его команда. Так было и в Наполи, где он был на подхвате у блистательного Осимхена. После его замены на Барколя игра ПСЖ стала быстрее, живее, но не умнее. Барколя обострял, но не столько за счет класса, сколько на фоне подуставшего соперника, который стал ошибаться позиционно...
К слoву сказать, грузина надо было удалять еще на 7мин., после его грубейшего подката, когда хруст костей соперника был слышен даже здесь, в Германии!!! Вообще, судья судил омерзительно, даже устного замечания не сделал грузину. Ну и конечно безграмотная игра на флангах ПСЖ, особенно прогнулся левый фланг ПСЖ, где Ренн нагнетал и обострял. Понравился Шиманськи!!! Проделывал большой объем работы, талантливый парень!!!
Вобщем, матч ответил на многие вопросы, и я- с УДОВОЛЬСТВИЕМ поздравляю Ренн с этой исторической победой!!!!!!! А ведь до этой игры, у Ренна была отрицательная разница мячей.
А, главное, вместо самого быстрого Барколя, играли два самых медленных на сегодня Хвича и Дэу. И вишенка на торте, как только Дембеле отыграл один мяч, его сразу заменили, чтоб наверное не сравнял случайно).
Ренн-то хорошо играл, но Витинья вообще останавливался, чтоб не помешать ударить и забить. по мне это не прикрытый спектакль. Может внимание лиги так привлекают, кому нужен гегемон без конкуренции?))
