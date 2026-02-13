Top.Mail.Ru
ПСЖ с Сафоновым в воротах потерпел поражение от «Ренна» в Лиге 1

вчера, 22:53
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В 22-м туре Лиги 1 «Ренн» на своем поле одолел «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:1. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Роазон Парк», стала настоящим испытанием для лидеров чемпионата.

Первым голом в матче отметился Муса Аль-Тамари, открывший счет на 34-й минуте. Во втором тайме «Ренн» усилил преимущество: на 69-й минуте отличился Эстебан Леполь. «Пари Сен-Жермен» сократил отставание на 72-й минуте — голом отметился Усман Дембеле. На 81-й преимущество хозяев поля увеличил Брель Эмболо.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут. Для него это был восьмой матч в сезоне, а также четвертый после серьезной травмы – перелома руки, полученной 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Вратарь вернулся к тренировкам 24 января, а уже 28-го принял участие в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1). 1 февраля Сафонов сыграл в гостевом матче чемпионата против «Страсбура» (2:1), отразив пенальти, а 8 февраля помог ПСЖ разгромить «Марсель» (5:0).

Поражение в Ренне стало первым для «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции с 29 ноября, когда команда уступила «Монако» (0:1). С тех пор подопечные Луиса Энрике одержали семь побед подряд.

Несмотря на поражение, ПСЖ сохраняет лидерство в Лиге 1 с 51 очком. «Ренн», одержав победу, поднялся на пятое место, набрав 34 очка.

В следующем туре 21 февраля «Пари Сен-Жермен» примет «Мец», а «Ренн» 22 февраля отправится в гости к «Осеру».

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт Le Parisien
adekvat
adekvat
сегодня в 06:28
Что то хвалебных од в адрес Сафонова не вижу.
pphtax69cnkh
pphtax69cnkh
сегодня в 05:37
Матч какой-то подозрительный получился, особенно его результат
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:37
Ланс, твой выход!
только победа, хорошо?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:34
Видимо ПСЖ не отошёл от зимней спячки.... Пора бы уже...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:27
Сейчас посмотрю обзор и посчитаю мнение экспертов.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:21
Ничего страшного не случилось...
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:22
100%. Типы, кто связан со ставками, говорят, что матч был в нестандартное время, один в это время, а значит все будут «грузить» на него. Это сразу первый признак. Согласен с ними.
STVA 1
STVA 1 ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
сегодня в 00:17
Ну и правильно.....Лучше сразу всё)))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 00:12
Матвей сразу, на перёд пропустил.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:11
    sv_1969
    sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 00:10, ред.
    На контору играют седня по ходу! Вон ПСВ Волендаму слил в гостях))))
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:09
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 00:03
        Groboyd
        Groboyd
        сегодня в 00:01
        Разрушитель Белингем и более мобильный Пирло, чем Модрич стоят в недоумении.
        Capral
        Capral
        вчера в 23:59
          Groboyd
          Groboyd
          вчера в 23:59
            Groboyd
            Groboyd
            вчера в 23:58
              Capral
              Capral
              вчера в 23:56
                Нелетучий голландец
                Нелетучий голландец
                вчера в 23:55
                Ренн сегодня бежал!
                Groboyd
                Groboyd
                вчера в 23:54
                Я тоже уровень твоих знаний видел не раз.
                Ничего себе, сравнивать уходящий от ворот навес с ударом по воротам с дальней дистанции, при этом обзор ему никто не закрывал.
                Я не оправдываю грузина. Я всегда его считал средним игроком, но который при этом внёс огромный вклад в победу Наполи, чего никто не ожидал. В отличие от твоего суперталанта Мудрика, который ничем не может помочь Челси, играет как последний днарь.
                По сгодняшней игре, по игре с тем же Марселем, там чуть ли не все ноли в атаке.
                Capral
                Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
                вчера в 23:54
                Привет, Володя!!!
                А ты посмотри и увидишь...
                Capral
                Capral
                вчера в 23:48
                  Sergo81
                  Sergo81
                  вчера в 23:47, ред.
                  Клоунада от Энрике. Надёжнейший и остроатакующий последнее время Маркиньос уступил место абсолютно не атакующему и менее надёжному Забарному. Нет Руиса и центр работает на 70%,

                  А, главное, вместо самого быстрого Барколя, играли два самых медленных на сегодня Хвича и Дэу. И вишенка на торте, как только Дембеле отыграл один мяч, его сразу заменили, чтоб наверное не сравнял случайно).

                  Ренн-то хорошо играл, но Витинья вообще останавливался, чтоб не помешать ударить и забить. по мне это не прикрытый спектакль. Может внимание лиги так привлекают, кому нужен гегемон без конкуренции?))
                  ABir
                  ABir
                  вчера в 23:43
                  Это не есть Гуд для Сафонова
                  sihafazatron
                  sihafazatron
                  вчера в 23:42
                  Не поставили пенальти в ворота парижан, чтоб мотя проявил себя. Пока только этим отличается. Если ещё пару игр без пенальти пройдут, то вернётся опять сторожить лавку
                  Groboyd
                  Groboyd
                  вчера в 23:42, ред.
                  Второй гол не на совести Сафонова. Мяч уходящий закрученный от ворот, на такие редко кто выходит а зачастую и ошибаются с выходом.

                  По поводу грузина, никакой кк там и в помине не было. Да жесткий подкат, на жк, но не на удаление. КК даются за шипы, здесь ничего подобнооо не было.

                  Игра ПСЖ слабая. Грузин отметился парой хороших действий, типа пятки на Мендеша, который простреливал на Жоао. А также не плохой пас под удар Дуэ. Молодое французское дарование, видимо, вообще перегорел. Хотел показать насколько он крут, клубу который его воспитал, а вышел пшик. То непонятный переброс вратаря, то бестолковый дриблинг. Обладатель ЗМ вообще превращается в эпизодического игрока, который уже сам толком ничего не создаёт, за счёт скорости и дриблинга, оказываясь на флангах. А-ля такой Роналду, только завершать или пас последний сделать. Дуэ хорошо вывел. Сам гол забил. Но в целом слабая игра. Не понял я и создание большинства, когда грузин с Дуэ оказывались вместе и скорее мешали друг другу.
                  ПСЖ стоил уже взять топ-форварда, которого явно не хватает. То, что в своё время сделал МС, купив Холлана, который мог провалить топ матчи, но при этом пачками клал середнякам и аутсайдерам. Рамуш это вообще не уровень. Как можно было угробить момент созданный Барколя.
                  От восхительной игры зверюги Мендеша мало что осталось.
                  Comentarios
                  Comentarios
                  вчера в 23:38
                  Повышение ЗП Сафонова отменяется
                  95xsxarqsc9v
                  95xsxarqsc9v
                  вчера в 23:38
                  Теряюсь в догадках... ПСЖ сегодня были в каком качестве ? Волки позорные или козлы поганые ? )
                  shur
                  shur ответ Capral (раскрыть)
                  вчера в 23:35
                  ...Конец недели задался !
                  Сошла с катушек "Барселона"!
                  И ПСЖ сошёл с ума!!!
                  Там разродился наш Сафонов!!!
                  Как следствие теперь одни кричат:
                  "Мы вас засудем из за гола!"
                  В Париже просто промолчат,
                  Там не игра,одна крамола!!!
                  Capral
                  Capral
                  вчера в 23:23, ред.
                  Ай да Ренн, ай-да молодцы!!!!!!! А какой "красава" Сафонов хваленый!!!!!!! Второй и третий голы- вратарские, заявляю с полным основанием!!! Если первый гол нельзя отнести к ошибке вратаря, то второй и третий- это ляпы и страшные!!! Второй гол, Сафон не вышел на мяч, хотя пару шагов сделал, но остановился, а это как известно- грозит бедой... Ну а третий гол- это пародия и комедия, которую сотворил дьякон!!! Ну и, что теперь напишут французские газеты и что скажет Сёмин?!

                  Если по игре, то Ренн очень понравился!!! Быстро, в два три средних паса переходили центр поля и обостряли!!! Уже не первый раз замечаю, как проваливает с треском центр поля ПСЖ. Не узнать того Монстра весеннего образца- другая команда. Ренн- техничная команда, быстрая, озорная, играет комбинационно, резко, с выдумкой!!! Хвичка- мертвее мёртвого. За весь тайм отметился дважды- пасом пяткой и длинным переводом мяча с фланга на фланг, да и то, когда левый край Ренна провалился...

                  Я всегда говорил и говорю- он не лидер, а играет только тогда, когда играет его команда. Так было и в Наполи, где он был на подхвате у блистательного Осимхена. После его замены на Барколя игра ПСЖ стала быстрее, живее, но не умнее. Барколя обострял, но не столько за счет класса, сколько на фоне подуставшего соперника, который стал ошибаться позиционно...

                  К слoву сказать, грузина надо было удалять еще на 7мин., после его грубейшего подката, когда хруст костей соперника был слышен даже здесь, в Германии!!! Вообще, судья судил омерзительно, даже устного замечания не сделал грузину. Ну и конечно безграмотная игра на флангах ПСЖ, особенно прогнулся левый фланг ПСЖ, где Ренн нагнетал и обострял. Понравился Шиманськи!!! Проделывал большой объем работы, талантливый парень!!!

                  Вобщем, матч ответил на многие вопросы, и я- с УДОВОЛЬСТВИЕМ поздравляю Ренн с этой исторической победой!!!!!!! А ведь до этой игры, у Ренна была отрицательная разница мячей.
