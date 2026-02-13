ПСЖ с Сафоновым в воротах потерпел поражение от «Ренна» в Лиге 1

1771012421

вчера, 22:53

В 22-м туре Лиги 1 «Ренн» на своем поле одолел «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:1. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Роазон Парк», стала настоящим испытанием для лидеров чемпионата.

Первым голом в матче отметился Муса Аль-Тамари, открывший счет на 34-й минуте. Во втором тайме «Ренн» усилил преимущество: на 69-й минуте отличился Эстебан Леполь. «Пари Сен-Жермен» сократил отставание на 72-й минуте — голом отметился Усман Дембеле. На 81-й преимущество хозяев поля увеличил Брель Эмболо.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут. Для него это был восьмой матч в сезоне, а также четвертый после серьезной травмы – перелома руки, полученной 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Вратарь вернулся к тренировкам 24 января, а уже 28-го принял участие в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1). 1 февраля Сафонов сыграл в гостевом матче чемпионата против «Страсбура» (2:1), отразив пенальти, а 8 февраля помог ПСЖ разгромить «Марсель» (5:0).

Поражение в Ренне стало первым для «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции с 29 ноября, когда команда уступила «Монако» (0:1). С тех пор подопечные Луиса Энрике одержали семь побед подряд.

Несмотря на поражение, ПСЖ сохраняет лидерство в Лиге 1 с 51 очком. «Ренн», одержав победу, поднялся на пятое место, набрав 34 очка.

В следующем туре 21 февраля «Пари Сен-Жермен» примет «Мец», а «Ренн» 22 февраля отправится в гости к «Осеру».