Головин сделал два ассиста и получил удаление в игре чемпионата Франции

1771018772

сегодня, 00:39

В домашнем поединке 22-го тура Лиги 1 российский полузащитник «Монако» продемонстрировал мастерство, отдав две голевые передачи. Его точные навесы стали ключевыми в атакующих действиях команды: сначала он ассистировал Симону Адингре, а затем Денису Закарии, что позволило «Монако» забить дважды в первом тайме.

Однако матч для Головина завершился досрочно. На 65-й минуте он получил желтую карточку за споры с арбитром, а затем, саркастично похлопав в ответ на решение судьи, был удален с поля после второй желтой карточки.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел уже 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

На момент написания счет в матче – 3:1 в пользу «Монако».