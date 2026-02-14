Top.Mail.Ru
Головин сделал два ассиста и получил удаление в игре чемпионата Франции

сегодня, 00:39
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

В домашнем поединке 22-го тура Лиги 1 российский полузащитник «Монако» Александр Головин продемонстрировал мастерство, отдав две голевые передачи. Его точные навесы стали ключевыми в атакующих действиях команды: сначала он ассистировал Симону Адингре, а затем Денису Закарии, что позволило «Монако» забить дважды в первом тайме.

Однако матч для Головина завершился досрочно. На 65-й минуте он получил желтую карточку за споры с арбитром, а затем, саркастично похлопав в ответ на решение судьи, был удален с поля после второй желтой карточки.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел уже 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

На момент написания счет в матче – 3:1 в пользу «Монако».

h5k4r7y5j6rs
h5k4r7y5j6rs
сегодня в 07:03
Похоже Саша просто перестарался.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:30
А мог бы быть лучшим игроком матча
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:57
до удаления сделал?
Гость
