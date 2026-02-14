«Тоттенхэм» хочет вернуть Почеттино

1771051000

вчера, 09:36

«Тоттенхэм» начал прорабатывать возможность назначения , причём аргентинец рассматривается как приоритетная кандидатура.

На работу в лондонском клубе претендуют и другие специалисты, среди них Роберто Де Дзерби, Робби Кин, Андони Ираола, Оливер Глазнер и Гарет Саутгейт.

Однако именно Почеттино считается идеальным вариантом для ключевых фигур в клубе. Руководство убеждено, что он как никто другой способен восстановить связь между командой и болельщиками, а также поднять планку требований внутри нынешнего состава.

Существует мнение, что амбиции Почеттино и его эмоциональная привязанность к «Тоттенхэму» помогут вернуть гармонию и поднять статус клуба. Прошлые два сезона — при Анге Постекоглу и Томасе Франке — сопровождались нарастающим недовольством.