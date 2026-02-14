Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Тоттенхэм» хочет вернуть Почеттино

вчера, 09:36

«Тоттенхэм» начал прорабатывать возможность назначения Маурисио Почеттино, причём аргентинец рассматривается как приоритетная кандидатура.

На работу в лондонском клубе претендуют и другие специалисты, среди них Роберто Де Дзерби, Робби Кин, Андони Ираола, Оливер Глазнер и Гарет Саутгейт.

Однако именно Почеттино считается идеальным вариантом для ключевых фигур в клубе. Руководство убеждено, что он как никто другой способен восстановить связь между командой и болельщиками, а также поднять планку требований внутри нынешнего состава.

Существует мнение, что амбиции Почеттино и его эмоциональная привязанность к «Тоттенхэму» помогут вернуть гармонию и поднять статус клуба. Прошлые два сезона — при Анге Постекоглу и Томасе Франке — сопровождались нарастающим недовольством.

shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:50
....«Тоттенхэм» хочет вернуть Почет (тино) и Уважение, дай то Бог...!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:45, ред.
Мне кажется, Тоттенхэм совершает ошибку, делая ставку на известных тренеров с опытом. Почему не попробовать поискать кандидатов среди молодых, мало известных специалистов или в низших лигах. Вот Берлускони, не назначил Капелло постоянным тренером после отставки Лидхольма — так мир узнал Арриго Сакки, никому неизвестного тренера из Пармы, которого выбрал лично Президент. А Фабио всё равно стал главным тренером Милана, только четырьмя годами позднее. Он пришёл более опытным и внёс свой огромный вклад в величие клуба.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:43
Только придется платить раза в два дороже
CCCP1922
CCCP1922 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:11
Благодарю за информацию...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:10
Зачем ему менять комфортную, размеренную жизнь на английскую аритмию?
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:03
Не факт, что у него получится снова поднять Тоттенхэм на верх. Слишком тесно сейчас в шестёрке АПЛ.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 11:09
Желание вернуть Маурисио понятно, однако вряд ли он сам захочет вернуться. Скорее нужно искать среди ранее не работавших и вообще находящихся на раннем этапе тренерской карьеры и тренера не столь известного.
4f6577nrjqmx
4f6577nrjqmx
вчера в 10:40, ред.
Пытаться поймать золотую рыбку дважды, - бесполезная затея.
shlomo
shlomo
вчера в 10:34
Тоттенхэм это аналог нашего Динамо. Понтов много, денег тоже, менеджмент на уровне средней школы. Все им Поч не нравился, хотя при нем в финале ЛЧ были и в АПЛ высоко, но Леви было недостаточно, надеюсь сейчас 16 место его больше устраивает?
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:33
Главный вопрос а нужно ли это самому тренеру?
m6g568est492
m6g568est492
вчера в 10:13
Плохой вариант, очередная попытка Почеттино вряд-ли принесёт желаемый результат
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 10:01
гл.тренер сборной США
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:01
давно пора.
боссы клуба любят наступать на грабли.
вышел ТТХ в финал ЛЧ, и скоро уволен Почеттино.
выиграла ТТХ Лигу Европы (долгожданный трофей) и Постекоглу уволен.
именно при Почеттино ТТХ показывал лучший футбол.
аргентинец создал один из самых современных, боевых, ярких, целеустремленных коллективов в современном футболе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:58
А где Почеттино находится сейчас?
