Родри могут дисквалифицировать за критику арбитров

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил обвинение от Футбольной ассоциации Англии в неспортивном поведении после своих претензий к судейству в матче с «Тоттенхэмом».
После ничьей 2:2 в игре со «шпорами» 1 февраля испанский полузащитник заявил, что арбитры выступают против его команды в течение всего сезона.
«Я знаю, что мы слишком много выиграли, и некоторым людям не хочется, чтобы мы побеждали, но судья обязан быть нейтральным, — сказал игрок сборной Испании после игры. — Это несправедливо, ведь мы так много работаем. Когда всё заканчивается, остаётся только разочарование».
Его слова недовольства были вызваны тем, что гол нападающего «Тоттенхэма» Доминика Соланке был засчитан, хотя тот, похоже, ударил ногой защитника «Сити» Марка Гуэхи перед тем, как мяч влетел в ворота.
У Родри есть время до 18 февраля, чтобы ответить на обвинение, после чего вопрос будет рассмотрен независимой комиссией, а возможным наказанием остаётся дисквалификация.
Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил двухматчевую дисквалификацию в апреле 2023 года за слова о том, что арбитр Пол Тирни «имеет что-то против» его команды.
Европа, за более 100 летнюю историю футбола так и не удосужилась составить Правила игры, согласно которым прецеденты исключены в принципе. Офсайды, отбор мяча в подкате при одновременном контакте с ногой соперника, пенальти за игру рукой и многие другие эпизоды в игре так и не имеют однозначного - чёткого толкования. Люди, в чьи обязанности входит решение этих проблем, самоустранились, и занимаются отвлечёнными вещами, ломая из года в год, из десятилетие в десятилетия незыблемость Порядка, как такового. А это путь в хаос и небытие. Разве есть такой бардак, скажем, в американском баскетболе, бейсболе, хоккее ? Нет. Там всё чётко - по полочкам. Будет так и в футболе. Подождём.
