Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Родри могут дисквалифицировать за критику арбитров

вчера, 09:40

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил обвинение от Футбольной ассоциации Англии в неспортивном поведении после своих претензий к судейству в матче с «Тоттенхэмом».

После ничьей 2:2 в игре со «шпорами» 1 февраля испанский полузащитник заявил, что арбитры выступают против его команды в течение всего сезона.

«Я знаю, что мы слишком много выиграли, и некоторым людям не хочется, чтобы мы побеждали, но судья обязан быть нейтральным, — сказал игрок сборной Испании после игры. — Это несправедливо, ведь мы так много работаем. Когда всё заканчивается, остаётся только разочарование».

Его слова недовольства были вызваны тем, что гол нападающего «Тоттенхэма» Доминика Соланке был засчитан, хотя тот, похоже, ударил ногой защитника «Сити» Марка Гуэхи перед тем, как мяч влетел в ворота.

У Родри есть время до 18 февраля, чтобы ответить на обвинение, после чего вопрос будет рассмотрен независимой комиссией, а возможным наказанием остаётся дисквалификация.

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил двухматчевую дисквалификацию в апреле 2023 года за слова о том, что арбитр Пол Тирни «имеет что-то против» его команды.

w5tyw5qjtj5c
w5tyw5qjtj5c ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 13:30
Не дайте, а подарите. Дают ЗМ тем, кто его заслужил ( достоин )
vz8pwb73388y
vz8pwb73388y
вчера в 12:15
Когда раньше сметали всех с разницей в два три мяча,всех этих судейских ошибок не замечали
lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:25
согласен. и с Лидса. а Родри золотых мячей дайте еще
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:46
Какое бы судейство не было, Сити очень далек от былой игры, горожане были машиной, которая почти все сметало на своем пути. Все уже позади, но виноват как всегда судья.
yufytyd5wxwg
yufytyd5wxwg ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:26, ред.
В простых ответах кроется суть. А суть это явь, которая не даёт продавать рукава от жилетки. И когда в тёмном омуте рыбалка исключена, то и нет "интереса", ведь удочкой много не наловишь...
112910415
112910415
вчера в 10:15
жизнь становится всё сложнее ... простые ответы на вопросы всё более затруднены ...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 10:10
Когда какая то команда проигрывает/теряет очки то по мнению игроков/теренов виноваты все: трибуны, судьи, поле, погода, солнечные бури ...а не их кривые ноги/руки. Что за мода такая пошла? В основном эта проблема касается крайне не бедные команды.
gz9eeakt3c73
gz9eeakt3c73
вчера в 09:50, ред.
Ситуация с Родри ( и не только с ним) даёт железные основания по утверждению насчёт того, что футбол Будущего будет процветать в Штатах, а не в Европе.
Европа, за более 100 летнюю историю футбола так и не удосужилась составить Правила игры, согласно которым прецеденты исключены в принципе. Офсайды, отбор мяча в подкате при одновременном контакте с ногой соперника, пенальти за игру рукой и многие другие эпизоды в игре так и не имеют однозначного - чёткого толкования. Люди, в чьи обязанности входит решение этих проблем, самоустранились, и занимаются отвлечёнными вещами, ломая из года в год, из десятилетие в десятилетия незыблемость Порядка, как такового. А это путь в хаос и небытие. Разве есть такой бардак, скажем, в американском баскетболе, бейсболе, хоккее ? Нет. Там всё чётко - по полочкам. Будет так и в футболе. Подождём.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:48
Ой да снимите с Эвертона 15 очков и по рукам
