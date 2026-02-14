Бывшего игрока сборной Нидерландов хотят посадить за отмывание денег

1771051431

вчера, 09:43

Нидерландская прокуратура требует для экс-игрока сборных Нидерландов трёхлетний тюремный срок по обвинению в отмывании денег.

42-летний Кастелен был задержан в аэропорту Схипхол в 2019 году с 140 тысячами евро в чемодане, которые, по его словам, были выигрышем в казино и деньгами от продажи часов. Прокуратура считает, что он отмывал средства при содействии технического директора китайского клуба «Чжэцзян Итэн», где выступал в 2017 году.

Кастелен утверждает, что получил эти деньги в качестве бонуса за спасение команды от вылета, а его адвокат называет нормальным, что клиент носит с собой крупные суммы наличных после заработков миллионов за 18-летнюю карьеру. По версии защиты, Кастелен вез 140 тысяч евро в Китай, чтобы купить там часы.

Прокуратура просит для экс-игрока трёх лет лишения свободы, в то время как для его предполагаемого сообщника Оуэна Б., использовавшего фальшивые контракты с «Чжэцзян Итэн» для имитации работы футбольным скаутом, требуют 18-месячного срока.

По версии следствия, эти поддельные контракты стали инструментом для отмывания денег Кастеленом и техдиректором китайского клуба.