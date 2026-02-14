Top.Mail.Ru
Бывшего игрока сборной Нидерландов хотят посадить за отмывание денег

вчера, 09:43

Нидерландская прокуратура требует для экс-игрока сборных Нидерландов Ромео Кастелена трёхлетний тюремный срок по обвинению в отмывании денег.

42-летний Кастелен был задержан в аэропорту Схипхол в 2019 году с 140 тысячами евро в чемодане, которые, по его словам, были выигрышем в казино и деньгами от продажи часов. Прокуратура считает, что он отмывал средства при содействии технического директора китайского клуба «Чжэцзян Итэн», где выступал в 2017 году.

Кастелен утверждает, что получил эти деньги в качестве бонуса за спасение команды от вылета, а его адвокат называет нормальным, что клиент носит с собой крупные суммы наличных после заработков миллионов за 18-летнюю карьеру. По версии защиты, Кастелен вез 140 тысяч евро в Китай, чтобы купить там часы.

Прокуратура просит для экс-игрока трёх лет лишения свободы, в то время как для его предполагаемого сообщника Оуэна Б., использовавшего фальшивые контракты с «Чжэцзян Итэн» для имитации работы футбольным скаутом, требуют 18-месячного срока.

По версии следствия, эти поддельные контракты стали инструментом для отмывания денег Кастеленом и техдиректором китайского клуба.

Ромео Кастелен дебютировал в профессиональном футболе в 2001 году за «АДО Ден Хааг», а в 2004-м перешёл в «Фейеноорд» и провёл первый матч за сборную Нидерландов. Карьеру завершил в 2018 году после 10 игр за национальную команду, выступая также за «Гамбург», «Нижний Новгород», «РКК Ваалвейк», «Вестерн Сидней Уондерерс», «Сувон Самсунг Блювингз», «Чжэцзян Итэн» и «ВВВ-Венло».

shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:42
....вечер в хату, Ромео....!!!
112910415
112910415
вчера в 16:41
вот же чистюля !
Futurista
Futurista
вчера в 15:54
"Тут тёща заявилась на вокзальчик,
Кричит зараза: "Вот мой чемоданчик,
Верните мне его,
Верните мне его,
Отдайте мой любимый чемоданчик"...
bpmmnh2htfsf
bpmmnh2htfsf
вчера в 12:42
Мыло нормальное надо ему купить
lotsman
lotsman
вчера в 11:07
Криминальные хроники на спортивном сайте.))
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:41
Прокуратура просит для экс-игрока трёх лет лишения свободы, в то время как для его предполагаемого сообщника Оуэна Б., использовавшего фальшивые контракты с «Чжэцзян Итэн» для имитации работы футбольным скаутом, требуют 18-месячного срока.

Или передать чЮмодан в прокуратуру)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:02
За такую сумму не посадят... Деньгами возьмут.
