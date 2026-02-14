Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2025/2026

Головин прокомментировал два ассиста и удаление в игре против «Нанта»

вчера, 13:44
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

Хавбек Александр Головин оценил свою игру в последнем матче чемпионата Франции. Вчера «Монако» обыграл «Нант» (3:1). Головин отметился двумя ассистами, а затем удалился на 65-й минуте.

Мне всегда приятно ассистировать партнёрам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника. По сути, не давали им выйти из обороны. После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали. Удаление? Здесь нет ничего серьёзного, небольшое недоразумение. Наверное, где‑то меня захлестнули эмоции, но, по‑моему, рефери вполне мог ограничиться желтой карточкой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карасёв — лучший судья недели в лиге ОАЭ
11 февраля
«Шанхай» Слуцкого потерял шансы на выход в плей-офф азиатской ЛЧ
10 февраля
Сафонов — самый низкооплачиваемый игрок в основе ПСЖ
07 февраля
Сорокин стал игроком китайского клуба
07 февраля
ПАОК и «Кайсериспор» обсуждают аренду Чалова
03 февраля
В «Штурме» отметили хороший уровень вратаря Худякова
03 февраля
Сортировать
Все комментарии
yqwnmn948v25
yqwnmn948v25
вчера в 16:30
Жаль что Саня так редко грамотно распоряжается мячом, как сейчас об этом рассказывает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:04
А кто, Соболев? Или Зобнин?
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:08
Не ну а что, ассистентский дубль за две минуты. Красная за минуту. И радостно, и грустно. Зато Саша повеселился....
dqw55bsubemm
dqw55bsubemm
вчера в 14:41
Может просто решил отдохнуть в следующей игре.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:28
Не самый Саня популярный в России игрок...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 