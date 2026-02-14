Головин прокомментировал два ассиста и удаление в игре против «Нанта»
1771065847
Хавбек оценил свою игру в последнем матче чемпионата Франции. Вчера «Монако» обыграл «Нант» (3:1). Головин отметился двумя ассистами, а затем удалился на 65-й минуте.
Мне всегда приятно ассистировать партнёрам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника. По сути, не давали им выйти из обороны. После этого нужно было просто грамотно распорядиться мячом, что мы и делали. Удаление? Здесь нет ничего серьёзного, небольшое недоразумение. Наверное, где‑то меня захлестнули эмоции, но, по‑моему, рефери вполне мог ограничиться желтой карточкой.
["news\/1422708\/real-real-sosedad","news\/1422707\/liverpul-brayton-end-houv-albion","news\/1422706\/inter-yuventus","news\/1422705\/aston-villa-nyukasl-yunayted","news\/1422704\/manchester-siti-solford-siti","news\/1422703\/verder-bavariya","news\/1422696\/barselona","news\/1422695\/mourino-zhoze","news\/1422694\/tudor-igor-tottenhem","news\/1422693\/frank-tomas-tottenhem","news\/1422692\/bruno-gimarayns-nyukasl-yunayted","news\/1422689\/krishtianu-ronaldu","news\/1422688\/barselona","news\/1422687\/kastelen-romeo-niderlandy","news\/1422686\/rodri-manchester-siti","news\/1422685\/pochettino-maurisio-tottenhem","news\/1422684\/piza-milan","news\/1422682\/hall-siti-chelsi","news\/1422683\/golovin-aleksandr","news\/1422681\/borussiya-maync","news\/1422678\/renn-pari-sen-zhermen","news\/1422676\/zarya","news\/1422675\/atletiko-barselona","news\/1422674\/salah-mohamed-al-ittihad","news\/1422673\/utkin-daniil-torpedo","news\/1422669","news\/1422668\/bernat-huan-eybar","news\/1422667\/flik-hans-diter","news\/1422666\/atletiko-barselona","news\/1422665\/brentford-arsenal"]