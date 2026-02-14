Top.Mail.Ru
Капитан «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс получил серьёзную травму

вчера, 13:47

«Ньюкасл Юнайтед» понес серьезную потерю: капитан Бруно Гимарайнс выбыл из строя минимум на два месяца из-за повреждения задней поверхности бедра левой ноги.

Бразильский полузащитник травмировался в недавней игре с «Тоттенхэмом». Главный тренер «сорок» Эдди Хау надеялся на хорошие новости, но бразильские СМИ, включая ESPN Brasil, сообщают о тяжёлой мышечной травме.

Гимарайнс точно пропустит мартовские товарищеские матчи сборной Бразилии против Хорватии и Франции. Скоро он отправится на родину под наблюдение врача национальной команды Родриго Ласмара.

Слот подтвердил серьезную травму Эндо в матче против «Сандерленда»
12 февраля
«Арсенал» вновь потерял Хаверца из-за травмы
12 февраля
Товарищеский матч «Интер Майами» в Пуэрто-Рико отменили из-за травмы Месси
12 февраля
Форвард «Порту» Саму порвал связки колена и может пропустить ЧМ-2026
10 февраля
Новичок «Ливерпуля» Жаке может пропустить остаток сезона
09 февраля
Новичок «Ливерпуля» Жаке получил серьезную травму в матче за «Ренн»
08 февраля
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:08
травма капитана Ньюкасла большая потеря.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:48
Жаль парня! Здоровья ему!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:46
У Ньюкасла сейчас тёмная полоса какая-то..
dzwh9kc9jz77
dzwh9kc9jz77
вчера в 14:40
Незапланированный отпуск выдался.
Groboyd
Groboyd
вчера в 14:22
Ну всё,пи...ц.
