Капитан «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс получил серьёзную травму

1771066042

вчера, 13:47

«Ньюкасл Юнайтед» понес серьезную потерю: капитан выбыл из строя минимум на два месяца из-за повреждения задней поверхности бедра левой ноги.

Бразильский полузащитник травмировался в недавней игре с «Тоттенхэмом». Главный тренер «сорок» Эдди Хау надеялся на хорошие новости, но бразильские СМИ , включая ESPN Brasil, сообщают о тяжёлой мышечной травме.

Гимарайнс точно пропустит мартовские товарищеские матчи сборной Бразилии против Хорватии и Франции. Скоро он отправится на родину под наблюдение врача национальной команды Родриго Ласмара.