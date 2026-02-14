Top.Mail.Ru
Моуриньо в пятницу попал в больницу

вчера, 16:52
Санта-КлараЛоготип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)1 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо был госпитализирован в пятницу утром из-за серьёзного воспаления уха, но уже вечером руководил командой в победном матче против «Санта-Клары» (2:1).

По данным A Bola, «Особенный» проснулся с острой болью в ухе, потребовавшей медицинской помощи. Процедура заняла менее часа, после чего он вернулся в расположение команды.

Несмотря на проблему со здоровьем тренера, «Бенфика» уверенно обыграла предпоследнюю команду таблицы. Вангелис Павлидис открыл счёт на 16-й минуте, а на 38-й Паулу Виктор отличился автоголом. Во втором тайме Гонсалу Пасенсия сократил отставание на 47-й, но «орлы» удержали перевес.

Эта победа позволила команде Моуриньо догнать «Спортинг», идущий на втором месте (52 очка), и сократить разрыв с лидером — «Порту» — до четырёх очков.

YNWA
YNWA
вчера в 21:52
Наверное таракан в ухо залез
y5b2tym9qb5c
y5b2tym9qb5c
вчера в 20:49
Хорошо что легко отделался, теперь редко про него пишут, решил о себе напомнить
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:20
Ничего у него не воспалилось... Лишь бы внимание привлечь к себе.
Futurista
Futurista
вчера в 19:08
Жозе, следи за ушами строже...
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:05
...Доброго вечерка! В двух словах, как этот "коллега" с такими показателями смог набрать приличную сумму и возникнуть в нашей группе?! Я мало чего понимаю, так поигрываю иногда,но как то интересно,с уважением!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:58
Флешбеки о работе в Турции))
112910415
112910415
вчера в 18:21
раненый командир ведёт к победе ! )
ABir
ABir
вчера в 18:20
До Порто не просто будет дотянуться
shlomo
shlomo
вчера в 17:28
А нечего было отвёрткой в ухе ковыряться... а то как в том анекдоте... бах и у телевизора звук пропал....
shur
shur
вчера в 17:18
...Я ему давече говорю :" ...Жозе, не слушай ты,что с трибун кричат!"
...Не послушался, продуло! Здоровья Мастеру!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:10
Хорошо что все обошлось!А то думал все плохо
Гость
