Моуриньо в пятницу попал в больницу

1771077138

вчера, 16:52

Наставник «Бенфики» был госпитализирован в пятницу утром из-за серьёзного воспаления уха, но уже вечером руководил командой в победном матче против «Санта-Клары» (2:1).

По данным A Bola, «Особенный» проснулся с острой болью в ухе, потребовавшей медицинской помощи. Процедура заняла менее часа, после чего он вернулся в расположение команды.

Несмотря на проблему со здоровьем тренера, «Бенфика» уверенно обыграла предпоследнюю команду таблицы. Вангелис Павлидис открыл счёт на 16-й минуте, а на 38-й Паулу Виктор отличился автоголом. Во втором тайме Гонсалу Пасенсия сократил отставание на 47-й, но «орлы» удержали перевес.

Эта победа позволила команде Моуриньо догнать «Спортинг», идущий на втором месте (52 очка), и сократить разрыв с лидером — «Порту» — до четырёх очков.