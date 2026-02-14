Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» победил «Солфорд Сити» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

вчера, 19:55
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Солфорд СитиСолфорд СитиМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка Англии встречались «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Доррингтон (6', автогол), Гуэхи (81').

«Ман Сити» вышел в следующий раунд турнира.

STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:08
У них Гуэхи седня за форварда
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:49
Солфорд, оказывается, играет в Лиге 2... С надеждой на повышение.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:46
Пират прямо заинтриговал своим комментарием. А я думал, для МС всё гладко прошло. Оказывается команде Гвардиолы есть за что предъявлять претензии. Придётся самому глянуть. Заодно Мэнсфилд посмотрю одним глазком.
ABir
ABir
вчера в 23:34
Трудно было представить себе другой исход этой встречи
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 22:15
Ожидаемая, но тем не менее важная, победа горожан. Манчестер Сити сохраняет шансы выиграть и АПЛ, и Кубок Англии.
pt5fw8dend78
pt5fw8dend78
вчера в 22:06
Автогол конечно помог Сити....:))).... а если бы.... было бы прикольно проиграть Сити и вылететь...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:05
вратарь лучший игрок МС против Солфорда.
атакующим игрокам есть над чем задуматься, особенно Тиджани Райндерс не надоело бить по воробьям.
из хорошего, Гуэхи с первым голом за МС.
6y8v7jpwy672
6y8v7jpwy672
вчера в 22:01
Просто "вату катать" дома против команды второй лиги первые 45 минут еще надо постараться
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:37
Сити силен
sv_1969
sv_1969 ответ uun666z277ew (раскрыть)
вчера в 21:25
Состав не видел но думаю далеко не основа играла
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:20
С Победой Соседи!!!
uun666z277ew
uun666z277ew
вчера в 20:29
Посмотрел матч... ну что сказать... Какой же дивный футбол  — команда 4-го дивизиона играет на равных с одной из главных команд АПЛ..... и стоило посмотреть этот матч хотя бы для того, чтобы увидеть Скоулза на трибунах Этихада .... кстати а где Холанд? Он бы сейчас нормально наклепал.
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:17
...Я когда его в "Трёх Мушкетёрах" впервые в роли Рошфора увидел,
сразу понял наш человек,светлая память!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:10
Унылое зрелище....
Ждем жеребьевку
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:06
Как говорил один персонаж сериала Воронины, по совпадению как раз большой любитель футбола - "Египетская сила!":)
Noiprocs
Noiprocs
вчера в 19:58, ред.
Судьи в очередной раз доказали свою профнепригодность. Обокрали Мармуша на 1 гол. Какие могут быть притензии к Родри
