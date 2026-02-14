«Манчестер Сити» победил «Солфорд Сити» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии встречались «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Доррингтон (6', автогол), Гуэхи (81').
«Ман Сити» вышел в следующий раунд турнира.
|Манчестер Сити2 : 0Солфорд Сити
|Матч завершен
атакующим игрокам есть над чем задуматься, особенно Тиджани Райндерс не надоело бить по воробьям.
из хорошего, Гуэхи с первым голом за МС.
