Англия. Кубок 2025/2026

«Ньюкасл» выбил «Астон Виллу» из Кубка Англии

вчера, 22:45
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 3Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка Англии встречались «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился: Абрахам (14'). За гостей забивали Тонали (63', 76'), Вольтемаде (88').

«Ньюкасл» вышел в следующий раунд турнира.

Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 02:06
Ты скамейку мерял? Не скажешь, сколько метров в длину, примерно? Просто интересно...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:53
Ну прямо так и выбил... Скамейка коротковата у Астон Виллы.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:22
Что-то не прёт Астон Вилле в последнее время в домашних играх, три поражения при одной победе.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Болел Сорок с Победой
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:59
Ньюкаслу кубок только и остался. в сезоне середняк, в еврокубках как ни странно я бы на Карабах поставил. состав пораспродали и потравмировали. а АстонВила вполне вероятно что и слила
Capral
Capral
вчера в 22:59, ред.
По своему, и удаление глупое, и поражение такое же. Гол АВ офсайдный, а вот удаление под вопросом. Мне показалось, что чистого выхода один в один не было, там защитники АВ перекрывали пути. Ну и наконец-то отличился Вольтемаде. Следует заметить, что во 2-м тайме, тренер гостей очень правильно использовал небоскреба, как обычно его использовали в молодежке на ЧЕ.

Вольтемаде- игрок середины поля, прочно стоящий на ногах сваях, закрывающий мяч корпусом и собирающий на себе соперников, что одновременно создает коридор партнерам в атаке. Кроме того, Вольтемаде может сыграть на коротке или длинным пасом. Использование его в качестве баскетбольного центрового- мало эффективно, что и доказывали его последние игры в АПЛ...

А пока, АВ вылетает из кубка и все последние громкие победы Эмери отходят на второй план, во всяком случае- до следующих побед... НК с победой и выходом в следующий раунд турнира!!!
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:58
АВ выдыхается уже или сливает лишние турниры? Так-то Эмери прежде всего кубковый тренер.
Рад дублю эксмиланисты(хотя в сердце он навсегда росонери) Тоналли. Ну и рад голу Вольтемаде.
Гость
