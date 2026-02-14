В матче 1/16 финала Кубка Англии встречались «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился: Абрахам (14'). За гостей забивали Тонали (63', 76'), Вольтемаде (88').
«Ньюкасл» вышел в следующий раунд турнира.
Вольтемаде- игрок середины поля, прочно стоящий на ногах сваях, закрывающий мяч корпусом и собирающий на себе соперников, что одновременно создает коридор партнерам в атаке. Кроме того, Вольтемаде может сыграть на коротке или длинным пасом. Использование его в качестве баскетбольного центрового- мало эффективно, что и доказывали его последние игры в АПЛ...
А пока, АВ вылетает из кубка и все последние громкие победы Эмери отходят на второй план, во всяком случае- до следующих побед... НК с победой и выходом в следующий раунд турнира!!!
Рад дублю эксмиланисты(хотя в сердце он навсегда росонери) Тоналли. Ну и рад голу Вольтемаде.
