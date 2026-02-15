«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии встречались «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Джонс (42'), Собослаи (56'), Салах (68', пенальти).
«Ливерпуль» вышел в следующий раунд турнира.
|Ливерпуль3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
|Матч завершен
В матче 1/16 финала Кубка Англии встречались «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Джонс (42'), Собослаи (56'), Салах (68', пенальти).
«Ливерпуль» вышел в следующий раунд турнира.
Если по игре, то позиционное преимущество Ливерпуля, с острыми контратаками, которые усилил вышедший Экитике, относительно надежная игра в обороне Ливера, при не самой удачной игре Конате, ну и вобщем, победа по игре. Бакланы дерзко совершали подходы, но до акцентированных ударов по воротам хозяев, дело, почти не доходило, при том, что иногда, Ливер проваливал опорную зону.
А пока- Ливерпуль с победой и выходом в следующий раунд!!!
Если по игре, то позиционное преимущество Ливерпуля, с острыми контратаками, которые усилил вышедший Экитике, относительно надежная игра в обороне Ливера, при не самой удачной игре Конате, ну и вобщем, победа по игре. Бакланы дерзко совершали подходы, но до акцентированных ударов по воротам хозяев, дело, почти не доходило, при том, что иногда, Ливер проваливал опорную зону.
А пока- Ливерпуль с победой и выходом в следующий раунд!!!