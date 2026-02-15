Top.Mail.Ru
«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» в 1/16 финала Кубка Англии

сегодня, 00:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка Англии встречались «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Джонс (42'), Собослаи (56'), Салах (68', пенальти).

«Ливерпуль» вышел в следующий раунд турнира.

y-ago
y-ago
сегодня в 02:00
Игру не смотрел. Смотрел Реал, конечно же:)) Эту же - посмотрю завтра в записи, А сейчас - иду баиньки. Всем спокойной ночи!
Capral
Capral
сегодня в 01:20
Салах напомнил себя в его лучшие годы. Не перестаю удивляться, как, он, в свои 33 года, на рывке уходит от соперника, практически от своих ворот до чужих!!! Ну и красив был второй гол Ливерпуля, с переводом с фланга на фланг, игрой в одно касание от Салаха и могучим ударом Собослаи!!! Пенальти, пожалуй больше был, чем не был, вопрос только в том- не нарушал правила Салах в борьбе с защитником соперника...

Если по игре, то позиционное преимущество Ливерпуля, с острыми контратаками, которые усилил вышедший Экитике, относительно надежная игра в обороне Ливера, при не самой удачной игре Конате, ну и вобщем, победа по игре. Бакланы дерзко совершали подходы, но до акцентированных ударов по воротам хозяев, дело, почти не доходило, при том, что иногда, Ливер проваливал опорную зону.

А пока- Ливерпуль с победой и выходом в следующий раунд!!!
shur
shur
сегодня в 01:01
..у меня друг в Звенигороде за Ливер болеет, мои поздравления!!!
Гость
