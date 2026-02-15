Анчелотти останется у руля сборной Бразилии до 2030 года
1771145102
Главный тренер сборной Бразилии согласовал новый контракт с национальной командой.
66-летний итальянец успешно провёл Бразилию через квалификацию на ЧМ-2026 после ухода из «Реала» в прошлом сезоне. Бразильская футбольная конфедерация (CBF) довольна работой специалиста и давно вела переговоры о продлении.
Как сообщает The Athletic, стороны достигли договорённости — осталось лишь формальное подписание соглашения до лета 2030 года.
["news\/1422734\/napoli-roma","news\/1422733\/mayulu-senni-ruis-fabian","news\/1422732\/uayt-ben-arsenal","news\/1422731\/sterling-rahim-feyenoord","news\/1422730\/arsenal-uigan-atletik","news\/1422729\/rayo-valekano-atletiko","news\/1422728\/endrik-lion","news\/1422727\/ferreyra-abel-tottenhem","news\/1422726\/benatia-mehdi-marsel","news\/1422725\/alguasil-imanol-al-shabab","news\/1422724\/salah-mohamed-al-ittihad","news\/1422723\/pereyra-vitor-nottingem-forest","news\/1422722\/noyer-manuel-bavariya","news\/1422721\/mbappe-kilian-arbeloa-alvaro","news\/1422720\/inter-yuventus","news\/1422719\/salah-mohamed-soboslai-dominik","news\/1422718\/keyn-harri-bavariya","news\/1422717\/fabregas-sesk-morata-alvaro","news\/1422716\/kalyulyu-per-manchester-yunayted","news\/1422715\/runi-ueyn-manchester-yunayted","news\/1422714\/krishtianu-ronaldu","news\/1422713\/arbeloa-alvaro-aleksander-arnold-trent","news\/1422712\/maguayr-harri-manchester-yunayted","news\/1422711\/krishtianu-ronaldu","news\/1422709\/spalletti-luchano","news\/1422708\/real-real-sosedad","news\/1422707\/liverpul-brayton-end-houv-albion","news\/1422706\/inter-yuventus","news\/1422705\/aston-villa-nyukasl-yunayted","news\/1422704\/manchester-siti-solford-siti"]
И, конечно, поздравления самому Анчи — работать с такой сборной, с таким талантом и футбольной культурой, как у сборной Бразилии, — это особая честь. Союз пятикратных чемпионов мира и одного из самых титулованных тренеров современности выглядит по-настоящему символично.
Пусть этот союз принесёт яркую игру, красивый футбол и, главное, большие победы! А впереди — новая глава и, возможно, триумф на ЧМ-2026.
Футболу нужны такие истории. Бразилии — удачи, Анчи — новых легенд в карьере!
И, конечно, поздравления самому Анчи — работать с такой сборной, с таким талантом и футбольной культурой, как у сборной Бразилии, — это особая честь. Союз пятикратных чемпионов мира и одного из самых титулованных тренеров современности выглядит по-настоящему символично.
Пусть этот союз принесёт яркую игру, красивый футбол и, главное, большие победы! А впереди — новая глава и, возможно, триумф на ЧМ-2026.
Футболу нужны такие истории. Бразилии — удачи, Анчи — новых легенд в карьере!
Автор. Заголовок не соответствует реалиям.
Автор. Заголовок не соответствует реалиям.