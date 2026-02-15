Анчелотти останется у руля сборной Бразилии до 2030 года

1771145102

вчера, 11:45

Главный тренер сборной Бразилии согласовал новый контракт с национальной командой.

66-летний итальянец успешно провёл Бразилию через квалификацию на ЧМ -2026 после ухода из «Реала» в прошлом сезоне. Бразильская футбольная конфедерация ( CBF ) довольна работой специалиста и давно вела переговоры о продлении.

Как сообщает The Athletic, стороны достигли договорённости — осталось лишь формальное подписание соглашения до лета 2030 года.