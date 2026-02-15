Top.Mail.Ru
Анчелотти останется у руля сборной Бразилии до 2030 года

вчера, 11:45

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти согласовал новый контракт с национальной командой.

66-летний итальянец успешно провёл Бразилию через квалификацию на ЧМ-2026 после ухода из «Реала» в прошлом сезоне. Бразильская футбольная конфедерация (CBF) довольна работой специалиста и давно вела переговоры о продлении.

Как сообщает The Athletic, стороны достигли договорённости — осталось лишь формальное подписание соглашения до лета 2030 года.

Aquilotti
Aquilotti
вчера в 19:10
Пусть работает
112910415
112910415
вчера в 16:35
большая работа впереди
shur
shur
вчера в 15:17
...приведя Бразилию к золоту (если ставить целью) можно всё на этом заканчивать и на пенсию в качестве Президента УЕФА,ФИФА, на худой конец Бразилии!!!
rb83j4jrg9a2
rb83j4jrg9a2
вчера в 12:03
Осталось дело за малым не опозориться на ЧМ....
y-ago
y-ago
вчера в 12:01, ред.
Извините за излишний, может быть, пафос, но...Великий Карло — это не просто тренер, это эпоха. Мудрость, спокойствие, чувство игры и умение управлять звёздами без лишнего шума — редкое сочетание. Бразилия получила не только тактика, но и настоящего маэстро футбольной гармонии.
И, конечно, поздравления самому Анчи — работать с такой сборной, с таким талантом и футбольной культурой, как у сборной Бразилии, — это особая честь. Союз пятикратных чемпионов мира и одного из самых титулованных тренеров современности выглядит по-настоящему символично.
Пусть этот союз принесёт яркую игру, красивый футбол и, главное, большие победы! А впереди — новая глава и, возможно, триумф на ЧМ-2026.
Футболу нужны такие истории. Бразилии — удачи, Анчи — новых легенд в карьере!
mf28aq4d9k5q
mf28aq4d9k5q
вчера в 11:51, ред.
Продлить контракт до 2030-го года и остаться у руля пентакампеонов до той же даты - разные вещи.

Автор. Заголовок не соответствует реалиям.
