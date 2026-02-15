Top.Mail.Ru
Игроки «Манчестер Юнайтед» просят клуб продлить контракт с Магуайром

вчера, 12:06

Игроки «Манчестер Юнайтед» выступают за продление контракта с ветераном защиты Харри Магуайром.

Текущая сделка истекает летом, но партнёры по команде настаивают на продлении соглашения из-за лидерских качеств футболиста на поле и вне его.

Инсайдер The Sun сообщил: «Игроки считают безумием, если ему не предложат новый договор. Магуайр пережил взлёты и падения в „Юнайтед“, но сейчас в отличной форме. Он уважаем в раздевалке, делится опытом с молодыми вроде Эйдена Хевена и Лени Йоро. Все его ценят, и большинство хочет, чтобы клуб его оставил».

shur
shur
вчера в 19:15
...кто то бастует, кто то жалобы пишет, кто то просит !....А кто играть
то будет,руководство...???!!!
Гость
