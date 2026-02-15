Игроки «Манчестер Юнайтед» просят клуб продлить контракт с Магуайром

1771146372

вчера, 12:06

Игроки «Манчестер Юнайтед» выступают за продление контракта с ветераном защиты .

Текущая сделка истекает летом, но партнёры по команде настаивают на продлении соглашения из-за лидерских качеств футболиста на поле и вне его.

Инсайдер The Sun сообщил: «Игроки считают безумием, если ему не предложат новый договор. Магуайр пережил взлёты и падения в „Юнайтед“, но сейчас в отличной форме. Он уважаем в раздевалке, делится опытом с молодыми вроде Эйдена Хевена и Лени Йоро. Все его ценят, и большинство хочет, чтобы клуб его оставил».