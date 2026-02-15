Top.Mail.Ru
Арбелоа опроверг слухи о недовольстве Трентом: «Игрок высочайшего класса»

вчера, 12:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Наставник «Реала» Альваро Арбелоа опроверг слухи о том, что он не рассчитывает на английского защитника Трента Александер-Арнольда. Футболист вышел в основе на матч Ла Лиги против «Реала Сосьедад» и отметился голевой передачей.

Тренер заявил:

Трент — игрок высочайшего класса, вернувшийся на пик формы. Меня это не удивляет, он невероятно умён. Он потрясающе читает игру, обладает огромным качеством и IQ. Просто невероятно.

вчера в 14:17
дружить надо ! )
hzg68tctc796
hzg68tctc796 ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 13:39, ред.
Парадоксов с Трентом не будет когда банок с его фланга прилетать в ворота Куртуа станет куда больше, нежели толка от его закидушек.

Имхо...
Кроме того. Пресыщенность одних навыков не компенсируется отсутствием, либо неразвитостью других. А если последние ещё и лежат в основе главных - профильных функций игрока, тогда и тем паче. Думаю вам это также известно, поэтому надежду на Хэппи энд в контексте Трента можно оставить в силе только лишь как желание болельщика. Не более.
Drosmo
Drosmo ответ but27gz2j4tf (раскрыть)
вчера в 13:14
А будет то же самое, что и сейчас. Арбелоа будет говорить абсолютно то же, у него всегда все белые, пушистые и безгрешные. С одной стороны это хорошо, что он всегда защищает своих игроков перед прессой, а с другой стороны уж слишком он перегибает и занимается лизоблюдством. И если результаты будут хотя бы в 80% игр такими как вчера с "Сосьедадом", то всё это можно простить и не обращать внимание, победителей, как говорится не судят. Но если результаты будут как в матче с Бенфикой, то выглядеть таки хвалебные песни будут нелепо, глупо и смешно.

Ну а на счёт Трента, здесь полностью соглашусь с вами, как защитник он довольно посредственный, и это было видно ещё в Ливерпуле, но если он будет на регулярной основе закидывать такие радиоуправляемые передачи, как он это делал в том же Ливерпуле при Клоппе, то это может вполне оправдать его не столь высокие способности защитника. Так что как бы парадоксально это не звучало, но успешность защитника Трента как игрока основы, намного больше зависит от его атакующих возможностей чем от навыков защитника.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:11, ред.
Даже если бы он был реально недоволен, то не сказал бы. Сказать что Трент плохой игрок , это напрямую обвинить Переса, что он купил плохого футболиста. А Трент хороший игрок. Просто надо правильно его использовать на поле.
but27gz2j4tf
but27gz2j4tf
вчера в 12:28, ред.
Легко рассуждать на пресс конференции, когда пруха на поле.
Но что будет тогда, когда Саша Арнольд сядет в лужу при очередном своем ляпе в качестве дефа ? А он непременно сядет в неё, потому что защитник из него так себе.
