Арбелоа опроверг слухи о недовольстве Трентом: «Игрок высочайшего класса»
1771146763
Наставник «Реала» опроверг слухи о том, что он не рассчитывает на английского защитника . Футболист вышел в основе на матч Ла Лиги против «Реала Сосьедад» и отметился голевой передачей.
Тренер заявил:
Трент — игрок высочайшего класса, вернувшийся на пик формы. Меня это не удивляет, он невероятно умён. Он потрясающе читает игру, обладает огромным качеством и IQ. Просто невероятно.
Имхо...
Имхо...
Ну а на счёт Трента, здесь полностью соглашусь с вами, как защитник он довольно посредственный, и это было видно ещё в Ливерпуле, но если он будет на регулярной основе закидывать такие радиоуправляемые передачи, как он это делал в том же Ливерпуле при Клоппе, то это может вполне оправдать его не столь высокие способности защитника. Так что как бы парадоксально это не звучало, но успешность защитника Трента как игрока основы, намного больше зависит от его атакующих возможностей чем от навыков защитника.
Но что будет тогда, когда Саша Арнольд сядет в лужу при очередном своем ляпе в качестве дефа ? А он непременно сядет в неё, потому что защитник из него так себе.
