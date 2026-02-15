Сын Руни может дебютировать за основу МЮ уже в текущем сезоне

1771147201

вчера, 12:20

Сын экс-форварда сборной Англии Кай может дебютировать за основной состав «Манчестер Юнайтед» уже в этом сезоне.

В отличие от одноклубника по академии ДжейДжея Гэбриэла, который также считается большим талантом, 16-летний Кай соответствует требованиям Премьер-лиги для выступлений в первой команде — по правилам, игрок должен быть старше 15 лет на момент старта сезона 2025/26 в августе.

Гэбриэл (ему ещё 15 лет) не проходит по возрасту, а нападающий Руни-младший — вполне. Выступая за составы U16 и U18, он блистает в этом сезоне и уже получил предложение о новом контракте от клуба.