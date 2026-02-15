Top.Mail.Ru
Сын Руни может дебютировать за основу МЮ уже в текущем сезоне

вчера, 12:20

Сын экс-форварда сборной Англии Уэйна Руни Кай может дебютировать за основной состав «Манчестер Юнайтед» уже в этом сезоне.

В отличие от одноклубника по академии ДжейДжея Гэбриэла, который также считается большим талантом, 16-летний Кай соответствует требованиям Премьер-лиги для выступлений в первой команде — по правилам, игрок должен быть старше 15 лет на момент старта сезона 2025/26 в августе.

Гэбриэл (ему ещё 15 лет) не проходит по возрасту, а нападающий Руни-младший — вполне. Выступая за составы U16 и U18, он блистает в этом сезоне и уже получил предложение о новом контракте от клуба.

shur
shur ответ qr9qekrm2dvk (раскрыть)
вчера в 20:30
«А поворотись-ка, сынку! Экой ты смешной какой!..»
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:33
Выпустить для пиара на пару минут всегда можно.
112910415
112910415
вчера в 16:27
команде это нужно !
qr9qekrm2dvk
qr9qekrm2dvk
вчера в 12:34
Лицом - вылитый папа.
Гость
