Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ювентус» готовит новый контракт для Калюлю на фоне интереса МЮ

вчера, 12:33

«Ювентус» осведомлён об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику Пьеру Калюлю и готовит ему новое контрактное предложение.

По данным Tuttosport, манкунианцы проявляют серьёзный интерес к правому защитнику, за которым также следят несколько клубов АПЛ. Скауты «Юнайтед» посетили вчерашний матч туринцев с «Интером» во многом из-за желания понаблюдать за игрой француза.

«Юве» планирует предложить Калюлю четырёхлетний контракт с существенным повышением зарплаты. Текущая сделка игрока с клубом действует до 2029 года, но предложение из АПЛ может потребовать дополнительных усилий для его убеждения.

Подписывайся в ВК
Все новости
Роналду намекнул, что останется в «Аль-Насре»
Вчера, 12:16
Салаху предстоит выбрать между США и Саудовской Аравией
13 февраля
«Эвертон» просит «Сити» снизить цену на Грилиша в два раза
11 февраля
Касадо готов рассмотреть вариант с уходом из «Барселоны»
11 февраля
Хулиан Альварес может сыграть важную роль в выборах главы «Барселоны»
10 февраля
Спортивный директор «Севильи» Кордон исключил возвращение Рамоса
10 февраля
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:29
Правильное решение,значит еще нужен !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 