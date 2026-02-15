«Ювентус» готовит новый контракт для Калюлю на фоне интереса МЮ

1771148026

вчера, 12:33

«Ювентус» осведомлён об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику и готовит ему новое контрактное предложение.

По данным Tuttosport, манкунианцы проявляют серьёзный интерес к правому защитнику, за которым также следят несколько клубов АПЛ . Скауты «Юнайтед» посетили вчерашний матч туринцев с «Интером» во многом из-за желания понаблюдать за игрой француза.