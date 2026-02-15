«Ювентус» готовит новый контракт для Калюлю на фоне интереса МЮ

«Ювентус» осведомлён об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику Пьеру Калюлю и готовит ему новое контрактное предложение.
По данным Tuttosport, манкунианцы проявляют серьёзный интерес к правому защитнику, за которым также следят несколько клубов АПЛ. Скауты «Юнайтед» посетили вчерашний матч туринцев с «Интером» во многом из-за желания понаблюдать за игрой француза.
«Юве» планирует предложить Калюлю четырёхлетний контракт с существенным повышением зарплаты. Текущая сделка игрока с клубом действует до 2029 года, но предложение из АПЛ может потребовать дополнительных усилий для его убеждения.