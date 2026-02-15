Top.Mail.Ru
Фабрегас раскритиковал Морату после удаления

вчера, 12:37

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас подверг критике форварда своей команды Альваро Морату после его удаления в игре Серии А против «Фиорентины».

Мората поддался на провокацию соперника и был удален на 89-й минуте, когда его команда уступала 1:2 и пыталась отыграться. В итоге встреча завершилась с таким же счетом.

Фабрегас сказал:

Провокации часть футбола. Если ты не можешь с этим справиться — тебе лучше заниматься чем-то другим.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:28
Мората мерзкий человек.
wydxzv7sj5b7
wydxzv7sj5b7
вчера в 15:29
Где-то подвёл команду,похоронив надежду отыграться
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:26
Эмоции и болтовня...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:11
Альваро лучше заняться собой, депрессия это серьезная болезнь.
здесь не до футбола.
lazzioll
lazzioll
вчера в 13:03
я бы раскритиковал того тренера СДЮШОРа который в принципе соврал Морате что тот футболистом является. такая уже бездарность, шел бы уже на пенсию
Groboyd
Groboyd
вчера в 12:41
Раскол каталонца с мадридистом в Комо.
