Салах — о Собослаи: «Сейчас это один из лучших игроков мира»

1771152241

вчера, 13:44

Нападающий «Ливерпуля» высоко оценил игру одноклубника после победы в 1/16 финала Кубка Англии над «Брайтоном» (3:0) в субботу. Оба футболиста забили по голу на «Энфилде».

Отвечая на вопрос, может ли «Ливерпуль» выиграть Кубок Англии, Салах отметил вклад венгра: