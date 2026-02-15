Top.Mail.Ru
Салах — о Собослаи: «Сейчас это один из лучших игроков мира»

вчера, 13:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах высоко оценил игру одноклубника Доминика Собослаи после победы в 1/16 финала Кубка Англии над «Брайтоном» (3:0) в субботу. Оба футболиста забили по голу на «Энфилде».

Отвечая на вопрос, может ли «Ливерпуль» выиграть Кубок Англии, Салах отметил вклад венгра:

Это будет зависеть от его выступлений. Он сейчас один из лучших игроков в мире. Это на пользу всем, и надеюсь, мы повторим успех.

sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:21
Венгр и впрямь неплох.
112910415
112910415
вчера в 19:38
" Старик Державин нас заметил ..."
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:09
Пока рановато задумываться о победе в кубке
А насчёт Собослаи Мохаммед частично прав, он универсальный игрок и вполне может стать ключевой фигурой в победах Ливерпуля
particular
particular
вчера в 15:31, ред.
А где-то в России в недоумении и расстройстве застыл участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 и персонаж неприятной истории с деньгами Быстрова...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:14
вряд ли Ливерпуль выиграет Кубок Англии.
им важней биться за топ-5, чтоб заслужит Лигу чемпионов
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:14, ред.
Могут выиграть, а могут и нет... Это футбол
