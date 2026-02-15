Салах — о Собослаи: «Сейчас это один из лучших игроков мира»

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах высоко оценил игру одноклубника Доминика Собослаи после победы в 1/16 финала Кубка Англии над «Брайтоном» (3:0) в субботу. Оба футболиста забили по голу на «Энфилде».
Отвечая на вопрос, может ли «Ливерпуль» выиграть Кубок Англии, Салах отметил вклад венгра:
Это будет зависеть от его выступлений. Он сейчас один из лучших игроков в мире. Это на пользу всем, и надеюсь, мы повторим успех.
А насчёт Собослаи Мохаммед частично прав, он универсальный игрок и вполне может стать ключевой фигурой в победах Ливерпуля
А насчёт Собослаи Мохаммед частично прав, он универсальный игрок и вполне может стать ключевой фигурой в победах Ливерпуля
им важней биться за топ-5, чтоб заслужит Лигу чемпионов
им важней биться за топ-5, чтоб заслужит Лигу чемпионов