Мбаппе готов выйти на поле в матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подтвердил, что французский нападающий Килиан Мбаппе полностью готов и сможет выйти на поле с первых минут в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Мы не стали рисковать им в игре с „Реалом Сосьедад“, но сейчас он в порядке», — отметил тренер.
Матч «Бенфика» — «Реал» состоится 17 февраля.
даже вратарь))
Классная медалька, мне нравится!!!!!!!!!!!!!!!
Франции за спасение Реала ! Макрону подали медаль "За Отвагу", Он
надел на шею Мбаппе награду и тут Я проснулся....! Оля ля !!!
Мбаппе в старте — уже спокойнее за матч. Правильно, что поберегли с Сосьедадом, зато теперь против Бенфики выйдет во всеоружии.
Удачи «Реалу»!
уверен, орлы порадуют красивой победой над Реалом.
конечно, травмы подкосили команду Моуриньо, и отсутствие Аурснеса, Риоса и Дедича сильно ослабит игру Бенфики...
но в то время Родриго минус у Реала из за дисквы.
есть и другой фактор - деньги.
а деньги могут соблазнить даже самого честного судью и ВАР команд.
мой прогноз Бенфика 4-0 Реал.
