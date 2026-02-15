Top.Mail.Ru
Мбаппе готов выйти на поле в матче с «Бенфикой»

вчера, 17:04
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подтвердил, что французский нападающий Килиан Мбаппе полностью готов и сможет выйти на поле с первых минут в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы не стали рисковать им в игре с „Реалом Сосьедад“, но сейчас он в порядке», — отметил тренер.

Матч «Бенфика» — «Реал» состоится 17 февраля.

Моуриньо в пятницу попал в больницу
14 февраля
Капитан «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс получил серьёзную травму
14 февраля
Слот подтвердил серьезную травму Эндо в матче против «Сандерленда»
12 февраля
«Арсенал» вновь потерял Хаверца из-за травмы
12 февраля
Товарищеский матч «Интер Майами» в Пуэрто-Рико отменили из-за травмы Месси
12 февраля
Форвард «Порту» Саму порвал связки колена и может пропустить ЧМ-2026
10 февраля
Lobo77
Lobo77 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:50
Но дело не в этом.
Я просто проследовал по твоей "цепочке плотно упакованных силлогизмов".
Lobo77
Lobo77 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:46
Способность не означает достижение.
Способность Интера выкинуть Барселону из ЛЧ стала реальностью только после окончания второго матча.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 21:56
нет конечно, Бенфика сама способна разделать Реал.
даже вратарь))
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:29
Это хорошая новость!
27x8p5g666fp
27x8p5g666fp
вчера в 21:10
Соперник серьезный, нужны все лучшие.
Lobo77
Lobo77 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:54
Следуя логике поста Орлы насыпят судьям?))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:09
Здорово, Братуха!!!
Классная медалька, мне нравится!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
...Привет,Друже! Где как не с Бенфикой стать национальным героей
Франции за спасение Реала ! Макрону подали медаль "За Отвагу", Он
надел на шею Мбаппе награду и тут Я проснулся....! Оля ля !!!
112910415
112910415
вчера в 19:36
это будет интересно
y-ago
y-ago
вчера в 18:39
Вот это отличные новости!
Мбаппе в старте — уже спокойнее за матч. Правильно, что поберегли с Сосьедадом, зато теперь против Бенфики выйдет во всеоружии.
Удачи «Реалу»!
7rt422zhryqn
7rt422zhryqn
вчера в 17:40
Если полностью готов, пусть играет, будет шанс на победу
shlomo
shlomo
вчера в 17:24
Ну тут как бы не усугубить травму....а то вылетит надолго...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:15
Бенфике только этого и надо.
уверен, орлы порадуют красивой победой над Реалом.
конечно, травмы подкосили команду Моуриньо, и отсутствие Аурснеса, Риоса и Дедича сильно ослабит игру Бенфики...
но в то время Родриго минус у Реала из за дисквы.
есть и другой фактор - деньги.
а деньги могут соблазнить даже самого честного судью и ВАР команд.
мой прогноз Бенфика 4-0 Реал.
Capral
Capral
вчера в 17:07
Удачи Реалу, Удачи Мбаппе и всей команде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
