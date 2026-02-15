Мбаппе готов выйти на поле в матче с «Бенфикой»

1771164289

вчера, 17:04

Главный тренер «Реала» подтвердил, что французский нападающий полностью готов и сможет выйти на поле с первых минут в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы не стали рисковать им в игре с „Реалом Сосьедад“, но сейчас он в порядке», — отметил тренер.

Матч «Бенфика» — «Реал» состоится 17 февраля.