«Бавария» потеряла Нойера на три недели

вчера, 17:07

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму икроножной мышцы. Об этом в субботу сообщил мюнхенский клуб.

По данным издания Bild, 39-летний капитан чемпионов Германии выбыл из строя примерно на три недели.

КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:09
Хоть дублёр получит хороший шанс.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:20
Постарел Мануель 🤷‍♂️
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:07
Ну вот, что с тобой делать?????!!!!!
Только АПЛОДИРОВАТЬ СТОЯ и ВОСХИЩАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чтоб ты мне был ЗДОРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
...Спроси любого немца на планете!
Кто в рамке у "Баварии" стоит?!
Как скажет Генич - "Дядя" Нойер,
Командует и в рамке бдит!
Путь длинный,трудный и нелёгкий,
Его однажды в сборную привёл!
Спасал не раз своей игрою,
С национальную мечтой!!!
Не хочется о разных выкрутасах,
Его "коронных" говорить !
Сегодня только о здоровье,
Чтоб все болячки залечить!!!
beghbx9avdb8
beghbx9avdb8
вчера в 19:50
Номеру уже пора завязывать с футболом, тем более череда травм этому способствует
112910415
112910415
вчера в 19:35
понятно, к чему дело идёт ...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:30
Временная потеря может не очень хорошо сказаться как на результатах в чемпионате, так и на результатах в Лиге Чемпионов, однако вряд ли будет чем-то слишком тяжёлым для команды.
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:56
если Шальке в этом году не выйдет в Бундеслигу (там конкуренция большая), то в следующем году может вернуться домой и помочь клубу с которого начинал подняться в элиту
shlomo
shlomo
вчера в 17:33
К сожалению возраст даёт о себе знать. Скоро пора заканчивать. Лично для меня Нойер останется одним из лучших вратарей в истории футбола... 2 требла, 1 чм. Полюбому лучший, учитывая еще и то влияние, которое оказал на позицию.... ну а так что, у Нойера часто травмы стали случаться, при этом всю карьеру провёл практически без травм... да и уровень начал явно проседать, возраст на счет рефлексов дает о себе знать... Здоровье не бесконечное, здоровья ему!
Capral
Capral
вчера в 17:17, ред.
Для Бундеса не потеря, а вот для ЛЧ неприятно. И хотя, Нойер, давно уже не спасает как раньше, но ввиду того, что сменщики еще нестабильней, то в определенной степени тревожно, даже, несмотря на все его чудачества... Три недели- срок небольшой, думаю, как-то справятся без него. А вообще, сколько уже писали самые ведущие врачи Германии о том, что Нойеру пора завершать карьеру, в силу слабых мышечных тканей, Мануэль по-прежнему не огласил об уходе.
Вобщем, скорейшего ему Выздоровления и возвращения в строй, потому что, с ним, как ни крути, но все же спокойней...!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:16
Пора Мануэлю бутсы на гвоздь вешать!
