Витор Перейра — новый тренер «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» официально объявил о назначении 57-летнего португальца Витора Перейры новым главным тренером. Специалист подписал контракт на полтора года, сменив Шона Дайча, уволенного на прошлой неделе.
«Красные» занимают 17-е место в АПЛ, опережая зону вылета на три очка.
Перейра прибудет со своим тренерским штабом: Филлипе Жорже Монтейру Алмейдой и Луиш Мигелем Морейрой да Силвой (помощники), Бруну Филлипе Араужу ди Моурам (руководитель физподготовки и анализа соперников) и Педру Симау Капелой Силвой Лопешем (аналитик соперников).
В прошлом сезоне Перейра возглавил «Вулверхэмптон», находившийся в зоне вылета, и привел команду к шести победам подряд (лучший показатель сезона в АПЛ), сумев спасти ее от вылета. «Волки» установили клубный рекорд по голам в АПЛ, однако в этом сезоне Перейру уволили из-за слабого старта в АПЛ.
напомнилу сцену из душевного мультфильма Жизнь с Луи, когда его батя ворчливо подбирал гаечный ключ в гараже:
не тот! не тот!!! Неее Тоооот!!!
вот так же грек Маринакис, владелец Форест, подбирает тренера для любимой команды.
будет очень иронично справедливо, если Нуну, которого по хамски уволили из НФ, и который сейчас тренирует Вест Хэм, обгонит лесников и отправит их на вылет из АПЛ.
Про мульт улыбнуло. Хорошо у вас получилось. В тему.))
Бразилец не чужой человек для грека, когда-то в далеком 2015 году они уже работали вместе, Перейра за полгода взял с Олимпиакосом чемпионство и Кубок Греции. Такие короткие, часто стабилизирующие отрезки это фирменный почерк Перейры! Ни так давно у него здорово получилось с Вулвз, была даже рекордная победная серия....так что возможно и Ноттингему поможет....
