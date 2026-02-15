Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Витор Перейра — новый тренер «Ноттингем Форест»

вчера, 17:11

«Ноттингем Форест» официально объявил о назначении 57-летнего португальца Витора Перейры новым главным тренером. Специалист подписал контракт на полтора года, сменив Шона Дайча, уволенного на прошлой неделе.

«Красные» занимают 17-е место в АПЛ, опережая зону вылета на три очка.

Перейра прибудет со своим тренерским штабом: Филлипе Жорже Монтейру Алмейдой и Луиш Мигелем Морейрой да Силвой (помощники), Бруну Филлипе Араужу ди Моурам (руководитель физподготовки и анализа соперников) и Педру Симау Капелой Силвой Лопешем (аналитик соперников).

В прошлом сезоне Перейра возглавил «Вулверхэмптон», находившийся в зоне вылета, и привел команду к шести победам подряд (лучший показатель сезона в АПЛ), сумев спасти ее от вылета. «Волки» установили клубный рекорд по голам в АПЛ, однако в этом сезоне Перейру уволили из-за слабого старта в АПЛ.

A.S.A
A.S.A
вчера в 20:37
Ноттингем поручил Витору Перейре миссию по спасению от вылета. Это уже четвертый тренер за сезон....Маринакис идет на рекорд
Бразилец не чужой человек для грека, когда-то в далеком 2015 году они уже работали вместе, Перейра за полгода взял с Олимпиакосом чемпионство и Кубок Греции. Такие короткие, часто стабилизирующие отрезки это фирменный почерк Перейры! Ни так давно у него здорово получилось с Вулвз, была даже рекордная победная серия....так что возможно и Ноттингему поможет....
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:17, ред.
"О, нет, я не Негоро. Я-Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом из Нотингемского Леса!!!"
8c96wxczmaxh
8c96wxczmaxh ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
Они пригласили тренера, который выполняет функцию кризис - менеджера. Этот типаж управленца для краткосрочной перспективы , чтоб тупо из АПЛ не вылететь. На долгосрочный же альянс лесники летом наверняка будут искать уже другую фигуру.

Про мульт улыбнуло. Хорошо у вас получилось. В тему.))
112910415
112910415
вчера в 19:33
этот справится !
( в первый сезон )
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:22
пока Эду находится в Форест, Нуну не вернется))
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:18
Обалдеть!!! Четыре тренера.... Пусть Нуну зовёт обратно
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:40
матч Кальяри - Лечче завтра в 22-45??? сегодня в 17-00 вроде точно нет. там пару человек поставили и я. как общество решит, можно и оставить на завтра ставку или так нельзя?
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:26
Не только у нас круговорот физруков происходит...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:24
кстати, год назад Витор был уволен из Вулверхэмптона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:23, ред.
4 тренер за сезон))
напомнилу сцену из душевного мультфильма Жизнь с Луи, когда его батя ворчливо подбирал гаечный ключ в гараже:
не тот! не тот!!! Неее Тоооот!!!
вот так же грек Маринакис, владелец Форест, подбирает тренера для любимой команды.
будет очень иронично справедливо, если Нуну, которого по хамски уволили из НФ, и который сейчас тренирует Вест Хэм, обгонит лесников и отправит их на вылет из АПЛ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:15
Это который уже за сезон? Что то я со счёта сбился)))
Гость
