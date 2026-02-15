Витор Перейра — новый тренер «Ноттингем Форест»

1771164660

вчера, 17:11

«Ноттингем Форест» официально объявил о назначении 57-летнего португальца новым главным тренером. Специалист подписал контракт на полтора года, сменив Шона Дайча, уволенного на прошлой неделе.

«Красные» занимают 17-е место в АПЛ , опережая зону вылета на три очка.

Перейра прибудет со своим тренерским штабом: Филлипе Жорже Монтейру Алмейдой и Луиш Мигелем Морейрой да Силвой (помощники), Бруну Филлипе Араужу ди Моурам (руководитель физподготовки и анализа соперников) и Педру Симау Капелой Силвой Лопешем (аналитик соперников).