«Аль-Иттихад» начал переговоры с Салахом

вчера, 17:59

«Аль‑Иттихад» начал переговоры с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом о возможном переходе летом. По данным Financial Times, 33‑летний египтянин нацелен на переход в саудовскую Про‑лигу, и диалог с клубом уже идёт.

«Ливерпуль» готовится к потенциальному уходу лидера атаки и занимается поиском замены. Ожидается, что Салах потребует условия, сопоставимые с уникальным контрактом Криштиану Роналду, включая рекордную зарплату.

Федерация футбола Саудовской Аравии рассматривает его трансфер как стратегический проект для продвижения лиги. Черновик договора, по информации источника, включает не только огромный оклад, но и опции по получению доли в клубе, а также долгосрочное соглашение о роли Салаха как туристического посла страны.

При этом окончательно не решено, за какой клуб Про‑лиги он будет выступать. Помимо «Аль‑Иттихада», который ищет звёздную замену ушедшему Кариму Бензема, в числе фаворитов на подписание Салаха называют и «Аль‑Наср».

«Ювентус» готовит новый контракт для Калюлю на фоне интереса МЮ
Вчера, 12:33
Роналду намекнул, что останется в «Аль-Насре»
Вчера, 12:16
Салаху предстоит выбрать между США и Саудовской Аравией
13 февраля
«Эвертон» просит «Сити» снизить цену на Грилиша в два раза
11 февраля
Касадо готов рассмотреть вариант с уходом из «Барселоны»
11 февраля
Хулиан Альварес может сыграть важную роль в выборах главы «Барселоны»
10 февраля
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:15
Салаху надо было год назад переезжать в Саудовскую Аравию.... Пересидел он в Ливерпуле.
g44w23katvzs
g44w23katvzs
вчера в 21:11
Салах может потребовать и больше, и скорее всего получит.
stanichnik
stanichnik ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:32
Хоккей это сильно. В таком случае, вслед за футболистами-пенсионерами к саудитом повально поедут пенсионеры-хоккеисты. Смею предположить, что тогда Овечкин переедет из Вашингтона не назад в Москву в Динамо, а в Эр-Рияд, как минимум, с трёхкратным увеличением контракта, тогда не только падёт рекорд Гретцки, но и Горди Хоу. :))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 20:23
Фирмино помог Аль Ахли выиграть Азиатскую Лигу чемпионов, и сбежал в Катар)) бывший клуб Хави, Аль Садд.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:20
добро, Станичник!
саудиты захватывают топ-спорт.
футбол, автогонки, теннис, бокс, мма, еще министр Дегтярев обещал помочь по развитии хоккея в КСА.
все это под футуристический план Видение 2030.
lazzioll
lazzioll
вчера в 20:14
там встретится с Мане и Фирмино)) они тоже где-то в пустыне. Мане с Роналду вроде а Фирмино не знаю) но тоже там
stanichnik
stanichnik ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Доброго Здоровья, пират!
Истеричный бойкот кр7, как вы выразились, интересен только хейтерам Роналду, а вот с точки зрения продвижения футбольной Премьер-лиги Саудовской Аравии целесообразнее было бы заключения контракта Салаха именно с Аль-Иттихадом. Чем больше звёздных игроков в различных клубах, тем выше интерес к ним среди болельщиков не только в своей мтране, но и за рубежом, а заодно и усиление конкуренции между клубами в самой лиге, чего и добиваются саудовские миллиардеры привлекая к себе статусных игроков со всего света.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 19:23
вот теперь это всё серьёзно !
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:21
Надо Мо решаться и уходить. Королевские условия предлагают... Возраст всё же
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:18
6 голевых действий имеет Мо Салах в своем активе в последних 6 матчах.
скоро священный месяц Рамадан.
и как всегда, будет вялая игра Салаха.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:09
кроме Салаха, в матче с ПСЖ все были красные были нули.
в Аль Иттихад лучше перейти, чтоб еще разок увидит истеричный бойкот кр7.
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
Салах в прошлом сезоне начиная с весны уже сдал, прям резко. В матчем с ПСЖ в плей офф Лиги Чемпионов он был полневший балластом. Тогда это можно было сказать, что это временна потеря формы, но в этом сезоне понятно, что Салах как игрок с приставкой топ, закончился, по крайней мере для АПЛ точно. Так что думаю от этого трансфера выиграют все, Салах в зарплате, Ливерпуль в деньгах от трансфера, лига в приходе популярного игрока для мусульманского мира.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 18:21
Здравствуйте. Матч состоится завтра, как Вы верно отметили, и тогда же будут расчитаны ставки.
Nenash
Nenash
вчера в 18:20
Заход на байкот номер 2 от Гешы не за горами.. 🤣
Гость
