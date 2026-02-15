«Аль-Иттихад» начал переговоры с Салахом

1771167573

вчера, 17:59

«Аль‑Иттихад» начал переговоры с форвардом «Ливерпуля» о возможном переходе летом. По данным Financial Times, 33‑летний египтянин нацелен на переход в саудовскую Про‑лигу, и диалог с клубом уже идёт.

«Ливерпуль» готовится к потенциальному уходу лидера атаки и занимается поиском замены. Ожидается, что Салах потребует условия, сопоставимые с уникальным контрактом Криштиану Роналду, включая рекордную зарплату.

Федерация футбола Саудовской Аравии рассматривает его трансфер как стратегический проект для продвижения лиги. Черновик договора, по информации источника, включает не только огромный оклад, но и опции по получению доли в клубе, а также долгосрочное соглашение о роли Салаха как туристического посла страны.

При этом окончательно не решено, за какой клуб Про‑лиги он будет выступать. Помимо «Аль‑Иттихада», который ищет звёздную замену ушедшему Кариму Бензема, в числе фаворитов на подписание Салаха называют и «Аль‑Наср».