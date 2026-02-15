«Аль‑Иттихад» начал переговоры с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом о возможном переходе летом. По данным Financial Times, 33‑летний египтянин нацелен на переход в саудовскую Про‑лигу, и диалог с клубом уже идёт.
«Ливерпуль» готовится к потенциальному уходу лидера атаки и занимается поиском замены. Ожидается, что Салах потребует условия, сопоставимые с уникальным контрактом Криштиану Роналду, включая рекордную зарплату.
Федерация футбола Саудовской Аравии рассматривает его трансфер как стратегический проект для продвижения лиги. Черновик договора, по информации источника, включает не только огромный оклад, но и опции по получению доли в клубе, а также долгосрочное соглашение о роли Салаха как туристического посла страны.
При этом окончательно не решено, за какой клуб Про‑лиги он будет выступать. Помимо «Аль‑Иттихада», который ищет звёздную замену ушедшему Кариму Бензема, в числе фаворитов на подписание Салаха называют и «Аль‑Наср».
Истеричный бойкот кр7, как вы выразились, интересен только хейтерам Роналду, а вот с точки зрения продвижения футбольной Премьер-лиги Саудовской Аравии целесообразнее было бы заключения контракта Салаха именно с Аль-Иттихадом. Чем больше звёздных игроков в различных клубах, тем выше интерес к ним среди болельщиков не только в своей мтране, но и за рубежом, а заодно и усиление конкуренции между клубами в самой лиге, чего и добиваются саудовские миллиардеры привлекая к себе статусных игроков со всего света.
Болейте за своих, а не против чужих!
Истеричный бойкот кр7, как вы выразились, интересен только хейтерам Роналду, а вот с точки зрения продвижения футбольной Премьер-лиги Саудовской Аравии целесообразнее было бы заключения контракта Салаха именно с Аль-Иттихадом. Чем больше звёздных игроков в различных клубах, тем выше интерес к ним среди болельщиков не только в своей мтране, но и за рубежом, а заодно и усиление конкуренции между клубами в самой лиге, чего и добиваются саудовские миллиардеры привлекая к себе статусных игроков со всего света.
Болейте за своих, а не против чужих!