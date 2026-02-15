Top.Mail.Ru
Саудовский «Аль-Шабаб» уволил испанца Альгуасила

вчера, 19:16

Саудовский «Аль-Шабаб» уволил с поста главного тренера Иманоля Альгуасила. Баскский специалист был отправлен в отставку из-за серии неудачных результатов, завершившейся поражением 2:5 от «Аль-Ахли».

Альгуасил покинул «Реал Сосьедад» в конце прошлого сезона перед тем, как возглавить «Аль-Шабаб».

Среди возможных претендентов на пост тренера называются Гус Пойет и Валид Реграги.

Все комментарии
shur
shur
вчера в 20:48, ред.
...всё Шаба(ш)б! Альгуа (уволить) сила не та...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:29
кстати, новый тренер Ноттингэма Витор Перейра
тоже работал в Аль Шабабе, и был уволен.
умеет Жозе Мендеш трудоустроит своих клиентов, даже бездарных тренеров.
Гость
