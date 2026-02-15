Саудовский «Аль-Шабаб» уволил испанца Альгуасила
Саудовский «Аль-Шабаб» уволил с поста главного тренера . Баскский специалист был отправлен в отставку из-за серии неудачных результатов, завершившейся поражением 2:5 от «Аль-Ахли».
Альгуасил покинул «Реал Сосьедад» в конце прошлого сезона перед тем, как возглавить «Аль-Шабаб».
Среди возможных претендентов на пост тренера называются Гус Пойет и Валид Реграги.
тоже работал в Аль Шабабе, и был уволен.
умеет Жозе Мендеш трудоустроит своих клиентов, даже бездарных тренеров.
