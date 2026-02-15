Top.Mail.Ru
Бенатиа объявил об уходе с поста спортивного директора «Марселя»

вчера, 19:25

Марокканец Мехди Бенатиа покинул пост спортивного директора «Марселя» на следующий день после ничьей против «Страсбура» (2:2), а также через несколько дней после ухода главного тренера Роберто Де Дзерби. Об этом бывший защитник объявил сегодня утром в своем посте в социальных сетях.

Марокканский функционер заявил: «С момента прибытия в клуб я всегда действовал с душой и одной одержимостью: вернуть „Олимпик Марсель“ на подобающее ему место. Сегодня мы всё ещё в игре. Выход в Лигу чемпионов вполне достижим, и мы по-прежнему боремся за победу в Кубке Франции».

«Марсель» имеет 40 очков после 22 туров и идет 4-м в таблице.

Alex_67
Alex_67
вчера в 21:58
В Марселе очередная перестройка?
Гость
