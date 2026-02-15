Top.Mail.Ru
«Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» в матче Ла Лиги

вчера, 20:15
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Райо Вальекано» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Мартинес (40'), Оскар Валентин (45'), Менди (76').

По итогам встречи «Райо Вальекано» имеет 25 очков, у гостей — 45 очков.

В следующем матче «Райо Вальекано» сыграет 21 февраля, соперником будет «Бетис». «Атлетико» проведет следующий матч также 21 февраля (соперник — «Эспаньол»).

STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:30
Приветствую Виктор! Да это сарказм с моей стороны
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:35
Тонко)))))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:18
Всё верно)...и великому Леонардо в цифровом веке делать нечего со своими кисточками))...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:16
Приветствую, Маэстро!!!
Спасибо, я тронут, и очень!!!!!!!))))))) Спасибо!!!
И знаете, я Вам скажу, что даже, такой Великий Бесков, как мне кажется, не прижился бы сейчас в российском футболе, точно также, как В.С.Высоцкий не нашел бы себя в нынешних реалиях... Как сказал Мудрый Царь Соломон: "Всему своё время.")))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Приветствую!...с Бесковым прямо в девятку и сетку порвал)...
действительно...как же так?...а вот так!...а современные "игрочишки" назвали бы его "тренеришкой"...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:05
Главное что Барсу при хлопнули!! 👊 А седня матрасы просто слили матч. Посомтрите на их состав. Тупо резерв выставили. Было сразу понятно что проиграют.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 22:04, ред.
Как может команда вынесшая Барселону в одну калитку за тайм , так разгромно проиграть следующий матч ? Это что там за чемпионат такой ?
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:00
Самую высокую зарплату в мире, буржуины, просто так не платят. Тем более, всё что ты перечислил, совсем немало для любого тренера. Бесков, за 11 лет работы в Спартаке, лишь однажды выиграл чемпионство. И что- он плохой тренер? Разные бывают периоды, а еще очень важно, то, в какой плоскости руководство рассматривает достижения тренера и как долго готово ждать высоких результатов.
Не будь сейчас идиотской перестройкu в Реале, та же Барса, со своим Фликом не была бы сейчас на первом месте. Многое зависит от ситуации...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:53
23 декабря 2011 года Симеоне стал тренером Атлетико Мадрид. За первые три сезона он взял пять трофеев — выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании, чемпионат Испании, Суперкубок Испании... Хорошее начало. Хозяева стали давать больше денег на трансферы, приблизили к себе тренера, определили ему большую зарплату... Заиграли медные трубы... Пошли разговоры о наличии у Тренера какой-то исключительной философии. Симеоне осталось лишь оформить её — взял за основу некоторые идеи Арриго Сакки, прилепил свои мысли и готово.... Есть, философия Симеоне... Три сезона без трофеев... 2018 — победа в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.... Два сезона без трофеев... 2021 — победа в чемпионате Испании... Четыре сезона без трофеев... Каких хозяев может устроить такой результат тренера, который имеет самую высокую зарплату в мире? Даже если у него есть собственная философия...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 21:41
Ну на самом деле закономерный результат, был прям уверен, что последующие матчи будут примерно такими , так было и с реалом, челси и вот теперь матрас )

После побед над Барсой эти команды долго выходили из запоя и эйфории 🤣
y-ago
y-ago
вчера в 21:41, ред.
Матч не смотрел. Буду ли смотреть в записи - не знаю. (предыдущий матч с Барсой - другое дело). Результатом доволен. Вот, как-то так...
shlomo
shlomo
вчера в 21:37
Игроки Атлетико ещё отмечают победу над Барсой...... Не мешайте..... :)))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:28
Приветствую, Володя!!!
А может и не потирают, потому что понятно было, что сразу, после феерии с Барсой- невозможно быстро востановиться, возможны потери.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 21:25
Ну вот как раз Индзаги очень гибкий тренер. Он провел два разных тайма в Милане, разбирая до мелочей соперника, видя его слабые стороны и качественно их используя в своих интересах. А Флик- авантюрист, всегда и везде играет в однотипный футбол...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:25
Мдяяя.... Где то в конторе потирают руки)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:23
Спасибо. Я спорить не буду!)
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:21
Я уверен, в России и Гвардиола бы провалился.
Здесь только Семаки могут быть чемпионами!

Индзаги уехал, продвигать свою систему!)) Нет, не хочу системных. Нужны гибкие тренеры, которые умеют удивлять, играть с огнем. Офсайдные ловушки - прелесть! Игроки не успевают, допускают ошибки.
В идеале эта идея будет ломать соперника. Барселона за счёт этого почти всегда на поле соперника, лови,если сможешь - так называется. Но игроки просят иногда перестроиться под соперника в сильных встречах. Посмотрим. Мне такие по душе!
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:20
Симеоне, будто эмоциональные качели управляют им. Вчера, в пух и прах разбил сильного соперника, сегодня сам разбился об аутсайдера)
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 21:16
Это замечательно, что у нас разные мнения и разное видение футбола- в этом и смысл полноценного общения между цивилизованными людьми.))) Я Уважаю Ваше мнение и с большой симпатией отношусь к Вам. А кто из нас прав- покажет время...)))
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:16
Не...атлеты сливают бензин в канистры...на Барсу копят...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:14
Видимо у нас разные представления о системности.
Я как пример привёл Эмери, потому что он тренировал команды уровня Атлетико, тот же Севилья.
Не беру топов у которых в руках команды с безграничными возможностями.

Те же победы над Барсой лишь изредка по большим праздникам, и то каталонцы должны полностью провалиться во всём.

Пусть лучше уж авантюрист Флик с его искрометным футболом))
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 21:13
Эмери? Но в Спартаке провалился, и как сейчас сыграет в АПЛ тоже неизвестно...
Я ведь дал полную характеристику Симеоне. И кстати, ваш Флик, точно не системный тренер, потому что, только бессистемный тренер, с упорством идиота может так упрямо продвигать офсайдные ловушки и так безграмотно играть в центре поля... А вот Индзаги- системный тренер, поэтому и ушатал Флика.
Futurista
Futurista
вчера в 21:12, ред.
Т.е. Райо Вальекано получается в квадрате разгромил Барсу)...
М...математика)...
ABir
ABir
вчера в 21:11
Весьма неожиданный результат
9egqmkrabprv
9egqmkrabprv
вчера в 21:11
Не подтверждаются худшие опасения скептиков, считавших, что "Райо Вальекано" сегодня будет раскладным и неконкурентоспособным. Напротив, фактор свежести "молний" в первом тайме сыграл ключевую роль!
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 21:06
Системный тренер не должен побеждать всегда и везде- это не характеристика тренерской системности.)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:04
У меня нет никакой обиды абсолютно. Разгром Барселоны - это провал Флика, а не успех Симеоне.
Вот сегодня он Вам показал кто есть. Что случилось чтоб отхватить трешку от Райо? Какие у него будут отмазки?
Я не считаю его мудрым системным тренером, давно в этом убедился. Хотя может и системный, но отсутсвие всяких результатов доказывает обратное.
Тот же Эмери куда системный. С Севильей шатал Лигу Европы, сейчас со скромной АВ за третье место ведёт борьбу. Вот Вам пример системного тренера.

И где он побеждал всегда и везде?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:58
У Атлетов всегда были проблемы с такими командами, с ними от обороны, в контрактах не сыграешь, отсюда и результаты. Надо поднимать созидание, и организацию игры.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:56
И чем же тогда отличается Симеоне от аутсайдера, который тоже может в отдельной игре выиграть крупно, а дальше провалить всё? Ничем.
Допустим, его команда уступает по силе Реалу и Барсе, но он мог бы обыграть всех остальных и выиграть чемп? Не может. И если он ставит такие задачи: забить на одно, то и в остальных он провалится.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 20:55
Милейший, сейчас, в Вас говорит обида за разгромный позор любимой Барселоны.))) Но Симеоне, как был мудрым системным тренером, так им и остаётся. И что значит- системный тренер? Tренер, который обязан побеждать всегда и везде? Ничего подобного. Симеоне, исходя из своих возможностей, выбирает, те турниры, где может побороться, и в этом, тоже- стратегическое видение...
