«Райо Вальекано» разгромил «Атлетико» в матче Ла Лиги

В матче испанской Примеры встречались «Райо Вальекано» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Мартинес (40'), Оскар Валентин (45'), Менди (76').
По итогам встречи «Райо Вальекано» имеет 25 очков, у гостей — 45 очков.
В следующем матче «Райо Вальекано» сыграет 21 февраля, соперником будет «Бетис». «Атлетико» проведет следующий матч также 21 февраля (соперник — «Эспаньол»).
Сегодня куча нетипичных ошибок для Симеоне в центре его штрафной- почти под копирку. Каждая контратака Атлетико, как правило превращалась в позиционку- медленную, с катанием мяча, а это не футбол Симеоне. Я надеюсь, что в ответке, в Барселоне увижу настоящий Атлетико- мобилизованный, строгий в обороне и центре поля, а если нет, то сегодняшний провал покажется раем... Можно сказать, что Симеоне забил на Примеру и решил сосредоточиться на кубке Испании или даже на ЛЧ?
Ответы на эти вопросы и на другие дадут дальнейшие игры и результаты команды... А пока, Р/В- с отличной и красивой победой!!!
