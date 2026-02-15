Top.Mail.Ru
«Арсенал» уверенно обыграл «Уиган Атлетик» в матче 1/16 финала Кубка Англии

вчера, 21:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Уиган АтлетикУиган АтлетикМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка Англии встречались «Арсенал» и «Уиган Атлетик». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами у хозяев отметились Мадуэке (11'), Габриэл Мартинелли (18') и Габриэл Жезус (27'). Также гол в свои ворота забил Хант (23').

«Арсенал» узнает следующего соперника по Кубку 16 февраля, когда состоится жеребьевка 1/8 финала.

sv_1969
sv_1969 ответ ruxb99s4yx6b (раскрыть)
сегодня в 00:03
Только вот двух защитников потеряли
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:31
...какой модный приговор,тьфу ты счёт 0:4, 4:0 ....!!!
ruxb99s4yx6b
ruxb99s4yx6b
вчера в 22:21
Хорошо канониры размялись сегодня, удачи в дальнейшем
shlomo
shlomo
вчера в 22:12
Арсенал» разгромил Уиган из третьего дивизиона. Вот он – идеальный соперник Артеты.
q5pmcbgz7mxr
q5pmcbgz7mxr ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:00
..., а кто за тремя, к волкам попадает...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ gbuwb4b87vab (раскрыть)
вчера в 21:59
кто бегает за двумя зайцами, тот возвращается домой с пустыми руками))
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:55
На квадрупл тогда уж!))
gbuwb4b87vab
gbuwb4b87vab ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
Как бы этот требл не превратился в дабл, а там и того хуже - в зеро.
Отрыв в АПЛ от Сити уже 4 очка. А недавно был 6. Играть ещё треть сезона...
Плохая традиция у канониров, - сливать турниры под занавес. Чем то таким опять начинает попахивать.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:45
играл волк с ягненком, а шуму-то...требл...один бы хоть когда взяли.Причем, не оспариваю мощь клуба и не в обиду...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:42
Арсенал идет на требл))
