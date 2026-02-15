Top.Mail.Ru
Стерлинг пока не допущен к тренировкам с «Фейеноордом»

вчера, 22:44

Фланговый хавбек Рахим Стерлинг подписал контракт с «Фейеноордом» на прошлой неделе до конца сезона. Однако проблемы с разрешением на работу помешали англичанину присоединиться к тренировкам со своей новой командой. Таким образом, дебют игрока за клуб из Роттердама откладывается.

Стерлингу не провел ни одного официального матча в этом сезоне. Он перешел в «Фейеноорд» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Челси» в прошлом месяце.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:48
звучит как гастербайтера тормознули))сейчас язык заставят учить
shur
shur
сегодня в 00:21
...мистер Стерлинг позвони коллеге Фунту, ок ! What is your problem?!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:10
Проблемы с разрешением на работу? Хм...
