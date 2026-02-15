Калафьори и Уайт пополнили лазарет «Арсенала»

1771185794

вчера, 23:03

«Арсенал» понес новые потери после кубкового матча против «Уигана». В воскресенье к травмированным игрокам добавились и .

Калафьори должен был выйти в стартовом составе, но травмировался во время разминки. Уайт же покинул поле за 10 минут до конца встречи.

«По Калафьори и Бену пока сомнения, — заявил главный тренер „Арсенала“ Микель Артета. — Ждём развития событий в ближайшие 48 часов».

Также игру пропустил Мартин Эдегор из-за повреждения, полученного в матче с «Брентфордом» в четверг.