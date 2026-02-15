Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Кубок 2025/2026

Калафьори и Уайт пополнили лазарет «Арсенала»

вчера, 23:03

«Арсенал» понес новые потери после кубкового матча против «Уигана». В воскресенье к травмированным игрокам добавились Бен Уайт и Рикардо Калафьори.

Калафьори должен был выйти в стартовом составе, но травмировался во время разминки. Уайт же покинул поле за 10 минут до конца встречи.

«По Калафьори и Бену пока сомнения, — заявил главный тренер „Арсенала“ Микель Артета. — Ждём развития событий в ближайшие 48 часов».

Также игру пропустил Мартин Эдегор из-за повреждения, полученного в матче с «Брентфордом» в четверг.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Бавария» потеряла Нойера на три недели
Вчера, 17:07
Мбаппе готов выйти на поле в матче с «Бенфикой»
Вчера, 17:04
Моуриньо в пятницу попал в больницу
14 февраля
Капитан «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс получил серьёзную травму
14 февраля
Слот подтвердил серьезную травму Эндо в матче против «Сандерленда»
12 февраля
«Арсенал» вновь потерял Хаверца из-за травмы
12 февраля
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 00:43
....Не дотянул Рикардо наш до старта!
Бен Уайт сломался за десятку до конца!
Один на тренировке обломался!
Второй старался, не дождался!
Чуть чуть финального свистка!
....Парням здоровья и востановления,скорого!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:16
у Арсенала есть глубина состава.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:01
Потеря конечно для Арсенала
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 