Калафьори и Уайт пополнили лазарет «Арсенала»

«Арсенал» понес новые потери после кубкового матча против «Уигана». В воскресенье к травмированным игрокам добавились Бен Уайт и Рикардо Калафьори.
Калафьори должен был выйти в стартовом составе, но травмировался во время разминки. Уайт же покинул поле за 10 минут до конца встречи.
«По Калафьори и Бену пока сомнения, — заявил главный тренер „Арсенала“ Микель Артета. — Ждём развития событий в ближайшие 48 часов».
Также игру пропустил Мартин Эдегор из-за повреждения, полученного в матче с «Брентфордом» в четверг.
Бен Уайт сломался за десятку до конца!
Один на тренировке обломался!
Второй старался, не дождался!
Чуть чуть финального свистка!
....Парням здоровья и востановления,скорого!!!
Бен Уайт сломался за десятку до конца!
Один на тренировке обломался!
Второй старался, не дождался!
Чуть чуть финального свистка!
....Парням здоровья и востановления,скорого!!!