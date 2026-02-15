Руис и Маюлу не успевают восстановиться к игре ПСЖ в ЛЧ против «Монако»

Игроки ПСЖ Фабиан Руис и Сенни Маюлу, скорее всего, не смогут сыграть в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против «Монако», сообщает Le Parisien.
Руис пропускает матчи с 20 января из-за травмы левого колена, полученной в игре со «Спортингом», и хотя он возобновил индивидуальные тренировки, во вторник он не будет готов выйти на поле. Участие Маюлу также под вопросом — он получил ушиб на прошлой неделе в «Классико» против «Марселя» и пока не смог восстановиться.
Игра Лиги чемпионов «Монако» — ПСЖ состоится 17 февраля.