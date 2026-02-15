Top.Mail.Ru
Руис и Маюлу не успевают восстановиться к игре ПСЖ в ЛЧ против «Монако»

вчера, 23:08
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 23:00 Не начался

Игроки ПСЖ Фабиан Руис и Сенни Маюлу, скорее всего, не смогут сыграть в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против «Монако», сообщает Le Parisien.

Руис пропускает матчи с 20 января из-за травмы левого колена, полученной в игре со «Спортингом», и хотя он возобновил индивидуальные тренировки, во вторник он не будет готов выйти на поле. Участие Маюлу также под вопросом — он получил ушиб на прошлой неделе в «Классико» против «Марселя» и пока не смог восстановиться.

Игра Лиги чемпионов «Монако» — ПСЖ состоится 17 февраля.

shur
shur
сегодня в 00:26
...всё, вот теперь точно,Саня Голова порвёт Париж, Я так и знал...!!! =))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:09
Не страшно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:28
Мне кажется там есть с кем обыгрывать Монако
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:09
И без них должны проходить в следующую стадию в ЛЧ.
