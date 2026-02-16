Сборная России весной может провести товарищеский матч с Мали

1771247844

сегодня, 16:17

По данным африканских источников, сборная России может провести товарищеский матч против национальной команды Мали в рамках мартовской паузы в международном календаре. Информация об этом появилась на портале Foot Africa, ссылаясь на издание Afrik Foot.

Планируется, что эта встреча состоится 27 марта в Москве.