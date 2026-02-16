Top.Mail.Ru
Сборная России весной может провести товарищеский матч с Мали

сегодня, 16:17

По данным африканских источников, сборная России может провести товарищеский матч против национальной команды Мали в рамках мартовской паузы в международном календаре. Информация об этом появилась на портале Foot Africa, ссылаясь на издание Afrik Foot.

Планируется, что эта встреча состоится 27 марта в Москве.

С 2022 года российские футбольные клубы и сборные не участвуют в турнирах, организованных ФИФА и УЕФА, из-за текущей ситуации на Украине.

Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:58
Мали, Сомали ..
Capral
Capral ответ felix (раскрыть)
сегодня в 17:46
Даже так? Любопытно)))
felix
felix ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:43
Есть большая вероятность, что наши могут и ноги не унести с матча этого)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:26, ред.
Хороший спаринг
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:24
Не знал. Выбор приличный!!!
Спасибо, буду иметь ввиду.))) По ходу, отстал от жизни и серьезно.
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:24
...было дело...!
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:24
Доброго Здоровья, Futurista!
У нас в Ростове играл Муса Думбия, он тоже из Мали.
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:23
Довольно крепкая и добротная сборная. Точно не слабее нас
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:23
Я икрой не злоупотребляю, она острая. Но если раньше ел её как Луспекаев, то только с водкой, а сейчас не пью. Дожился, называется...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:19
Сейду Кейта, Мамаду Диарра, Фредерик Кануте, Салиф Кейта это из прошлых звезд...Ив Биссума - Тоттенхем...Амаду Айдара - Лейпциг...Шейк Дукуре - Кристал Пэлас...Эль-Билаль Туре - Штутгард...это сейчас играют и неплохо...все из Мали...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:16
...Витя,да у меня пенсии на эту ложечку только! Так что,даже не мечтай.....!!! =))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:14
Приветище, Дружище!!!
Взаимно!!! Вот только икру не ем, пока, на диете...(((
2bvergbxyxz5
2bvergbxyxz5
сегодня в 17:12
Как любитель рыбалки скажу: "На безрыбье и рак рыба".....
112910415
112910415
сегодня в 17:12, ред.
о, нет !
не надо вслух говорить !!
сглазить же можно
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:12, ред.
...привет,Минхерц! А у нас....
c2p2rwpz3pqx
c2p2rwpz3pqx
сегодня в 17:10
Мали тоже нормальный соперник. В рейтинге между Чили и Словенией, выше хваленых Грузии и Исландии.....
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:08
Как всегда- Бесподобно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽😉😉😉😉😉😉😉🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:05
Спасибо.
Про африканский футбол я знаю, но вот, с Мали, сталкиваюсь впервые.)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:50
Даже Занзибар играет, насколько знаю, а это вообще не отдельное государство.

Мадагаскар тоже, и стал даже довольно крепким в последние годы.

В общем и целом в Африке футбол любят и многие активно, в том или ином виде, участвуют в нём.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:44, ред.
Люби меня, Мали!
Жарким огнём,
Ночью и днём!
Сердце сжигая!
Люби, меня Мали!
Ты прилетай,
Не исчезай,
Я Умоляю....!!!
Ребятушки уже билеты на игру купили!!!
Capral
Capral
сегодня в 16:34
Мали, они тоже в футбол играют?
Гость
