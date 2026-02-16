Сборная России весной может провести товарищеский матч с Мали

По данным африканских источников, сборная России может провести товарищеский матч против национальной команды Мали в рамках мартовской паузы в международном календаре. Информация об этом появилась на портале Foot Africa, ссылаясь на издание Afrik Foot.
Планируется, что эта встреча состоится 27 марта в Москве.
С 2022 года российские футбольные клубы и сборные не участвуют в турнирах, организованных ФИФА и УЕФА, из-за текущей ситуации на Украине.
Спасибо, буду иметь ввиду.))) По ходу, отстал от жизни и серьезно.
У нас в Ростове играл Муса Думбия, он тоже из Мали.
Взаимно!!! Вот только икру не ем, пока, на диете...(((
не надо вслух говорить !!
сглазить же можно
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽😉😉😉😉😉😉😉🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Про африканский футбол я знаю, но вот, с Мали, сталкиваюсь впервые.)))
Мадагаскар тоже, и стал даже довольно крепким в последние годы.
В общем и целом в Африке футбол любят и многие активно, в том или ином виде, участвуют в нём.
Жарким огнём,
Ночью и днём!
Сердце сжигая!
Люби, меня Мали!
Ты прилетай,
Не исчезай,
Я Умоляю....!!!
Ребятушки уже билеты на игру купили!!!
